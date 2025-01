Stand: 06.01.2025 08:43 Uhr Die schönsten Adressen des Nordens

Bahnhofstraße, Birkenweg oder Schulstraße - statistisch gesehen ist die Chance, in einer Straße zu wohnen, die auf diesen Namen hört, in Deutschland relativ groß.

Man kann aber auch den Jackpot ziehen und jedes Mal beim Ausfüllen des Absenders von Endorphinen durchflutet werden. Wir haben euch die zehn vielleicht schönsten Adressen zwischen Meer und Harz rausgesucht. Besorgt euch also schon mal Umzugskartons ...

Auf dem Meere (Lüneburg)

Wem das nötige Kleingeld für ein Hausboot fehlt, der könnte als Kompromiss in die Altstadt Lüneburgs ziehen. Exquisite Lage direkt hinterm Rathaus - und ihr werdet garantiert nicht seekrank.

Panoramablick (Bergen auf Rügen)

So sehr nach Panorama sieht das gar nicht aus. Aber wenn man sich das Haus des Nachbarn wegdenkt, sieht man vielleicht das Meer. Trotzdem: "Panoramablick" schriebe doch jeder gern als Absender auf einen Brief, oder?

Herrlichkeit (Hamburg)

Mitten in Hamburg ist es doch am herrlichsten. Steigt beim nächsten Hamburg-Besuch bei der U-Bahnstation Rödingsmarkt aus und genießt diese Straße direkt am Fleet.

Milchstraße (Stade)

Diese Adresse ist einfach galaktisch: Durch die Felder zwischen Stade und Drochtersen an der Elbe schlängelt sich die Milchstraße. Auch ohne Sojus-Kapsel zu erreichen!

Sterntalerweg (Lübeck)

Märchenhaft auch diese Straße in Lübeck. Einfach mal hinfahren, das Hemdchen aufhalten und warten bis die Silbertaler vom Himmel fallen.

Kamerun (Göhrde)

Um in Kamerun zu leben, müsst ihr nicht zwangsweise nach Afrika auswandern. Fangt doch in der Göhrde im Landkreis Lüchow-Dannenberg an. Allerdings ist das Wetter dort nicht ganz so beständig wie im gleichnamigen Staat Zentralafrikas.

Apfelgarten (Wolfsburg)

Und wo wohnst du? Im Apfelgarten! Das ist doch mal eine Antwort. Leider dürfen das nur ein paar Anwohner dieser Stichstraße in Wolfsburg von sich behaupten.

Himmelsstieg (Göttingen)

In diesem Göttinger Dreieck lässt es sich gut leben. Himmelsstieg oder Himmelsruh - hier ist es einfach ... himmlisch! (Okay, das Wortspiel hat sich aus Gründen angeboten).

Lütt Hamborg (Tosterglope)

Die Weltstadt im Mini-Format: Das "kleine Hamburg" liegt im Dorf Tosterglope, circa 100 Kilometer südöstlich vom großen Hamburg.

Treuerzipfel (Clausthal-Zellerfeld)

Für die Stadt im Harz ist diese Straße ein treuer Begleiter. Putzig!

