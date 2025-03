Stand: 05.03.2025 10:26 Uhr 20 Gründe, warum Aufwachsen auf dem Land super ist! von Dhala Rosado

Holt den Stift raus, wir haben eine Checkliste zum Abhaken für euch. Diese 20 Dinge kennen nur Menschen, die auf dem Land aufgewachsen sind. Niemand sonst kann DAS nachempfinden ...

1. Du kennst wirklich JEDEN!

... und jeder kennt dich! Egal wo du hingehst - alle Menschen, die dir begegnen, kennen deinen Namen, deine Adresse und mindestens deine nächsten Verwandten. Und solltest du aus Versehen (oder aus schlechter Laune heraus) versäumen, jemanden zu grüßen, erfahren es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit deine Eltern.

2. Du bist dir für nichts zu fein!

Was Stadtkinder ekelig finden, gehört für uns einfach dazu. Frei nach dem Motto: "Wat mutt, dat mutt"! Stall ausmisten? Okay. Kompost umsetzen? Kein Ding. Gummistiefel sind dafür da, schmutzig zu werden und natürlich hast du Dreck unter den Nägeln, wenn du das Gemüsebeet umbuddelst.

3. Du kannst teilen!

Auto-, Rasenmäher- und Hundesharing ist für dich genau so normal, wie die Reste des viel zu großen Mittagessens einfach bei den Nachbarn vorbeizubringen. Immerhin wurdest du auch jahrelang nach Feiertagen durchs halbe Dorf gejagt, um Kuchen zu verteilen ...

4. Du tust dich schwer im Großstadtverkehr!

Ampeln, Fahrradwege, Fahrbahnmarkierungen, riesige Kreuzungen ... Uff! Wir Kinder vom Land tun uns bei jedem Großstadtbesuch echt schwer. Selbst wenn wir schon ewig in einer Metropole wohnen, bleiben Fast-Kollisionen mit wütenden Verkehsteilnehmern auf der Tagesordnung.

5. Du bist kreativ beim Kochen!

Erinnerst du dich noch an diese Wochen? Es ist Zucchini-, Kürbis-, Rhabarber oder Spargel-Saison und die Gartenerträge MÜSSEN aufgebraucht werden. Was tust du also, wenn du Badewannen voll mit Spinat hast und wegwerfen keine Option ist? Du lässt dir zahllose Rezepte einfallen, um Abwechslung auf den Teller zu bringen.

6. Du weißt, wie ein Sternenhimmel aussieht!

Glasklar, Milliarden kleiner Punkte und manchmal sogar eine Sternschnuppe - was über vielen Städten in einer Dunstglocke aus Licht verschwindet, offenbart sich auf dem Land in seiner vollen Schönheit.

7. Der Führerschein - die wichtigste Errungenschaft deiner Jugend!

Ohne Fahrrad geht auf dem Land einfach gar nichts. Aber selbst auf zwei Rädern brauchst du überall hin länger als eigentlich vertretbar. Deshalb hat jedes Dorfkind seinem 18. mehr entgegengefiebert als Leonardo DiCaprio einem Oscar. Der Führerschein bedeutete Unabhängigkeit, weil man endlich nicht mehr auf die zwei Busse am Tag angewiesen war. Nachteil: Man wurde zum Taxifahrer für den halben Ort ...

8. Der Dreh- und Angelpunkt Bushaltestelle ...

Dorfkids brauchen kein hippes Café, keine Bartour am Wochenende oder angesagte Clubs. Sie brauchen einfach nur eine Bushaltestelle. Hier wird kollektiv gewartet, geschnackt, getrunken, Musik gehört und das Gemeinschaftsgefühl gepflegt ...



9. Du weißt, wie Natur schmeckt!

Brombeeren vom Strauch, Kirschen vom Baum, eigene Kartoffeln frisch vom Feld ... LECKER! Wenn du auf dem Land aufgewachsen bist, hast du in der Nahrungskette ein riesiges Privileg erlebt: Du hast Obst und Gemüse gegessen, das nicht nur danach aussieht, sondern auch danach schmeckt. Genau wie Milch und Eier frisch vom Bauern und das selbst gebackene Brot aus dem Hofladen. Mmmmmm ...

10. Stichwort "Öffnungszeiten"

Um 22 Uhr noch mal Bock auf ne Pizza bekommen? Pech gehabt ... Spätestens ab 18 Uhr hat alles zu. Notfall-Einkäufe waren nur in der 15 Kilometer entfernten Tanke möglich.

11. Geheimnisse und Privatsphäre gibt's nicht!

Neue Liebe, zu viel getrunken und in Nachbars Garten gekotzt, heimlich geraucht - irgendjemand hat es immer mitbekommen! Und natürlich wusste auch kurze Zeit später das gesamte Dorf Bescheid - inklusive deiner Eltern ...

12. Luxus Handyempfang!

Den gab´s nämlich an genau zwei Stellen im Haus (meist am Fenster) und an maximal sieben Stellen im Dorf.

13. Du hast Fantasie gelernt!

Montags Klavier, Dienstags Tai Bo, Mittwoch Chinesischunterricht, Donnerstag Ballett ... Stadtkinder haben oft einen vollen Terminkalender. Für Landeier gibt´s gar nicht so viele Hobby-Auswahlmöglichkeiten. Das Ergebnis: Es konnte an einem Nachmittag schon mal eine komplette Burglandschaft im Hof entstehen - inklusive gefährlicher Kuhmist-Schlachten, wahrer Kriegshelden und geretteter Prinzessinnen.

14. Fliegen - überall!!!

Vor allem in der Küche ...

15. Du nimmst Beziehungen ernst!

Wer in so einer kleinen, verflochtenen, eingeschworenen Gemeinschaft groß wird, der weiß wie wertvoll langfristige Beziehungen sind. Außerdem lernt man schon früh, was es heißt, Konflikte beizulegen und Kompromisse zu finden. Immerhin waren Schulwechsel aufgrund von Liebeskummer oder Streitigkeiten keine Optionen ...

16. Du weißt, wie man rebelliert!

Der soziale Druck, der mit ländlichem Leben und derart engen Beziehungen einhergeht, hat für dich einen großen Vorteil gehabt: Du hast früh gelernt, dich in eine Gemeinschaft einzufügen, aber auch gegen sie zu rebellieren. Dorfgewächse wissen, dass man nicht immer etwas auf den Schnack anderer Leute geben muss, aber auch wie wertvoll ein großer Pool an Ratschlägen für die persönliche Entwicklung sein kann ...

17. Du hattest zahllose Haustiere!

Kühe, Schweine, Kaninchen, Hunde, Katzen, Raupen, Vögel, Pferde ... Du hattest deinen persönlichen Streichelzoo.

18. Du warst schon früh selbstständig!

Nach der Schule schnell Hausaufgaben machen und dann raus zum Spielen. Zurück ins Haus ging´s erst, wenn Mama zum Abendessen gerufen hat. Dazwischen hat man uns einfach vertraut, dass wir schon auf uns aufpassen und keine (allzu große) Scheiße bauen werden. Das macht selbstständig.

19. Du weißt, wie man Geschäfte macht!

Und zwar schon seit du klein bist! Selbst gepflückte Blumensträuße am Straßenrand verkaufen, Muddis eingekochte Marmeladengläser den Nachbarn andrehen oder Flohmarkt auf dem Bauernhof um die Ecke. Hunde sitten, Rasen mähen, Zäune streichen - die Liste innovativer Geschäftsmodelle im Kindesalter ist auf dem Dorf besonders lang.

20. Du liebst Osterfeuer und Schützenfeste!

Eine Liebe, die vermutlich niemand sonst nachvollziehen kann, aber das ist völlig egal! Wer nicht will, der hat schon ...

