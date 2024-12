Stand: 02.12.2024 08:55 Uhr 8 Dinge, die ihr 2024 noch machen solltet

Mal ehrlich: Wir hatten sie alle - die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Jetzt pfeift 2024 schon aus dem letzten Loch und war nicht immer so dolle, wie wir es uns ausgemalt hatten. Doch noch ist nicht aller Tage Abend und ihr könnt zum Jahresende das Steuer rumreißen.

Wir sagen euch, welche Dinge ihr dieses Jahr noch machen könnt, um mit gutem Gewissen ins Jahr 2025 zu starten. Hier kommt die ultimative Bucketlist für die letzten Tage des Jahres:

1. Arzt-Termine machen

Der Volksmund sagt, man soll alle sechs Monate seine Beißerchen durchchecken lassen - aber wer macht das eigentlich? Und während die Jahreszeiten vorbeiziehen, machen Karies und Baktus einfach ihr Ding und plötzlich sieht das Gebiss aus wie ein Schweizer Käse. Lösung? Schnell schon mal den ein oder anderen Vorsorge-Termin fürs nächste Jahr machen und das Gewissen ist erstmal beruhigt.



2. Endlich die Steuererklärung machen

Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie unglaublich wohltuend es sein könnte, diese nervtötende und unbeschreiblich langweilige Disziplin frühzeitig abhaken zu können? Es klingt vollkommen verrückt, aber einen Versuch ist es wert.



3. Mal wieder Sport treiben

Yoga, Joggen oder einfach eine Runde kicken gehen - die Vorsätze Anfang des Jahres waren vielfältig. Letztendlich hat man mit Chips, Cola und Eiscreme doch nur den Kiefer trainiert und in die Glotze geschaut. Am Wochenende gab es immer wichtigere Dinge zu tun. Aber es ist noch etwas Zeit, in diesem Jahr doch noch die Leichtathletik-Weltmeisterschaft nachzuspielen. Überwindet den inneren Schweinehund: raus aus der Jogging- und rein in die Radlerhose.



4. Mit Freunden kochen

Häufig abgemacht, nie umgesetzt: Gemeinsam mit den besten Freunden Sushi, Burritos, Waffeln oder Burger machen und in entspannter Runde verputzen. Klingt eigentlich ziemlich nice - aber warum machen wir es dann so selten? Noch ist nicht aller Tage Abend, einfach bei den Allerbesten durchklingeln und zusammen eine gute Zeit haben.



5. Ins Kino gehen

Netflix, Amazon Prime und Co. haben uns zu Couch Potatoes mutieren lassen. Auf dem Sofa zu sitzen ist natürlich auch deutlich bequemer als den Hintern hochzuhiefen und ins nächste Kino zu wandern. Aber genau das ist die Magie dahinter: Aufraffen, losgehen, ungesunde Nachos und Popcorn futtern und einen brandneuen Blockbuster auf der großen Leinwand genießen.



6. Sich besser ernähren

Wir wollten zwar nicht direkt zum Frutarier werden, doch etwas mehr Gemüse, Obst und Leinsamen hatten wir uns schon auf den Speiseplan gekritzelt. Am Ende gab es dann doch wieder das ganze Jahr Kartoffelgratin und Currywurst in der Kantine. Tolle Wolle. Aber noch können wir die Kurve kriegen - auf dass an Silvester wieder nach Herzenslust und ohne schlechtes Gewissen geschlemmt werden kann.



7. Ein Buch besorgen und lesen

Wann habt ihr zuletzt ein Buch gelesen - also wirklich gelesen und nicht bloß ins Regal gestellt? In der Bahn ist Musik dann doch die coolere Alternative und abends gewinnt der Fernseher meist die entscheidende Schlacht gegen den gedruckten Konkurrenten. Aber egal ob es sich um einen Ratgeber oder einen aktuellen Debütroman handelt: Lesen hält eure grauen Zellen am Leben, macht schlau und kann tatsächlich unterhaltsam sein.



8. Auf ein Konzert gehen

Laut Musik hören - ohne dass die Nachbarn ausflippen und das Ordnungsamt rufen? Sich von Beat und Gesang packen lassen und dabei einfach die Augen schließen? Ja, es ist mal wieder Zeit, auf ein Konzert zu gehen und mit den Hits eurer Lieblingsstars alles andere für ein paar Stunden zu vergessen.

