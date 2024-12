Stand: 02.12.2024 08:50 Uhr Diese 30 Dinge solltet ihr tun, bevor ihr 30 werdet

Die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen werden immer mehr? Mit unserer Liste macht ihr das Beste aus dem 20er-Endspurt!

Die 30 kommt mit großen (oder kleinen) Schritten auf euch zu? Dann holt Stift und Zettel raus und plant eure eigene "Bucket List" - wir haben schon mal ein paar Vorschläge.

1. Eine Hochzeitsrede halten

Inklusive all der schönen und peinlichen Erinnerungen, die wir seit Jahren verschweigen und eigentlich niemals preisgeben wollten.



2. Eine Tradition ins Leben rufen

Und sei es nur der Spieleabend mit den Besten am jeweils ersten Sonntag des Monats.



3. So richtig ausmisten

Ganz ehrlich: Es gibt fast nichts Befreienderes, als sich von all den unnötigen Dingen zu trennen, die wir seit Ewigkeiten nicht angerührt haben und trotzdem bei jedem Umzug wieder einpacken - nur, um sie wieder auf den Dachboden zu stellen.



4. Einen richtig fiesen Hangover erleben

Sich dann vornehmen, nie wieder Alkohol zu trinken, und es natürlich doch wieder tun.



5. Neben jemandem aufwachen, dessen Namen du nicht kennst

Und dann vor der Frage stehen: Wie kommt dieser Mensch in mein Bett und wie bekomme ich den da jetzt möglichst schnell wieder raus?



6. Nacktbaden gehen

Es ist einfach ein herrliches Gefühl!



7. Den Eltern erlauben, das Kinderzimmer aufzulösen

Auch wenn es schwerfällt - was willst du mit deinen alten Postern und Jugendmöbeln? Und noch viel wichtiger: Was sollen deine Eltern damit, obwohl du schon lange nicht mehr drin wohnst? Gib ihnen endlich das zusätzliche Zimmer zurück und lass sie damit etwas Schönes tun! Und wenn Papa nur seine Plattensammlung drin aufbaut ...



8. Alleine verreisen

Eine große Herausforderung, der sich jeder irgendwann in seinen freien Jahren ein Mal stellen sollte.



9. Unter freiem Himmel schlafen

Was gibt es Schöneres, als den Sternenhimmel anzuschauen und "echte" Schäfchen zu zählen?



10. Für den Traumjob bewerben

Völlig egal, ob du ihn bekommst oder nicht. Nur, wenn du es versuchst, kannst du dir selbst nie einen Vorwurf machen.



11. Unnötig Geld ausgeben

Am besten kaufst du etwas, das du dir eigentlich gar nicht leisten kannst. Und ganz wichtig: Hinterher nicht bereuen, sondern genießen!



12. Im Regen tanzen

Ganz besonders schön wird's, wenn du dazu auch noch ein bisschen singst.



13. Eine Tortenschlacht machen

Ein Kindheitstraum, den sich viel zu wenige Menschen erfüllen ...



14. Den nackten Hintern kopieren

Kleiner Tipp: Falls du das im Büro machen möchtest - besser nach Feierabend!



15. Ins Taxi springen und dem Fahrer zubrüllen "Folgen Sie dem Wagen da vorne!"

Der Gag ist jeden Cent wert!



16. Alle James-Bond-Filme hintereinander anschauen

Mit viel Kaffee und Zahnstochern für die Augen ist alles machbar.



17. Einen Atlas aufschlagen, mit geschlossenen Augen irgendwo hinein tippen und dort hinfahren

Vielleicht spontan auf ein Käffchen nach Paris?



18. Unter einem Wasserfall duschen

Sollte kein Wasserfall in der Nähe sein, darfst du alternativ auch von einer Klippe ins Wasser springen.



19. Einen Autoreifen wechseln

Ihr werdet euch hinterher wie Hulk höchstpersönlich fühlen - versprochen!



20. Einen Job kündigen, den man richtig doof findet

Solange du noch frei und ohne Verpflichtungen bist - einfach mal auf die Sicherheit pfeifen. Auch das tut sehr gut!



21. Einen ganzen Tag lang nicht lügen

Das beinhaltet auch : Nicht flunkern oder über-/untertreiben. Du wirst sehen - das ist gar nicht so einfach.



22. Eine Kuh melken

Ja, weil ... Ach ... Ist einfach lustig!



23. Ohne Schlaf, mit Kater zur Arbeit gehen

Und trotzdem performen, versteht sich.



24. In einem unpassenden Moment einen Lachanfall bekommen

Dafür bieten sich viele Gelegenheiten: in der Kirche, im Theater, im Meeting mit dem Chef ...



25. Die eigenen Körperflüssigkeiten unter dem Mikroskop anschauen

Du wirst staunen, was es da so alles zu entdecken gibt.



26. Eine Flaschenpost ins Meer schmeißen

Für die Romantiker ein absolutes Muss - vor allem in Zeiten der Brieflosigkeit und der Smartphone-Omnipräsenz.



27. Dich an die Reling eines Schiffes stellen und aus voller Seele "Ich bin der König der Welt" brüllen

Nicht umsonst ist das eine der berühmtesten Filmszenen der Kinogeschichte geworden ...



28. Ein Baby wickeln und dabei keinen Brechreiz bekommen

You can do it!



29. In einer Kneipe aufstehen und rufen "Die nächste Runde geht auf mich!"

Achtung: Nur zu empfehlen, wenn du auch genug Cash im Portemonnaie hast.



30. "Ich liebe dich" sagen - und es wirklich so meinen

Hach ... Das lassen wir einfach mal so stehen.

