17 StudiVZ-Gruppen, die wir immer noch vermissen Stand: 13.01.2025 11:51 Uhr Wisst ihr noch, als die Namen unserer StudiVZ-Gruppen mehr über uns ausgesagt haben als unser Profilbild? Auch wenn das, was darin diskutiert wurde, uns relativ egal war - diese Gruppen haben wir gefeiert!

StudiVZ war damals ein echter Hype - endlich konnten wir Kommilitonen stalken, Freunde auf peinlichen Fotos verlinken - und vor allem sinnlosen Gruppen beitreten! Ein Spaß, den wir in anderen sozialen Netzwerken heute noch vermissen. Durch die Namen der witzigen und selbstironischen Gruppen, die auf unserem Profil angezeigt wurden, konnten wir zeigen, was für ein Typ wir sind.

Diese 17 StudiVZ-Gruppen beamen euch in die Zeit von damals zurück!

1. "Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam!"

Fiese Sprüche verteilen? Das konnten wir!

2. "Ich stalke nicht, ich recherchiere nur!"

Neue Mitschüler, Kommilitonen oder den heimlichen Schwarm stalken? Auch das konnten wir. Wie viel Zeit wir damit verbracht haben, möglichst alles über ihn oder sie herauszufinden! Nur nicht aus Versehen auf den Gruscheln-Button klicken - dann wurde es peinlich!

3. "Wir lästern nicht, wir stellen nur fest"

... und diese Gruppe kam gleich nach "Ich stalke nicht, ich recherchiere nur". Alles eine Frage der Perspektive!

4. "Tschüß Niveau, bis Montag..."

Ihr wart echte Party-Tiere? Dann gehörten bestimmt auch diese Gruppen zu eurem Profil: "Da muss ich erstmal eine Nacht drüber feiern", "Ich glühe härter vor als deine Party ist" - oder auch: "Scheiß Party, wenn ich meine Hose finde, geh' ich heim".

5. "Nudeln machen ist auch kochen!"

Stimmt! Oder man vertraute einfach hierauf: "Ich koche nicht - ich werfe Sachen in die Pfanne und hoffe". Ach, was vermissen wir diese Zeiten, in denen wir uns nur von Pasta und Tiefkühlpizza oder Mensa-Essen ernährt haben!

6. "Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe"

Für eine Prüfung lernen, eine Hausarbeit abgeben oder ein Referat vorbereiten: Ihr wart immer spät dran und habt alles auf die letzte Minute erledigt? Dann wart ihr bestimmt in dieser Gruppe.

7. "Es glitzert ... es ist sinnlos ... ICH WILL ES!"

Hauptsache Glitzer - mehr brauchte es nicht! Erinnert ihr euch?

8. "Wenn ich schlafe, dann geht es mit der Müdigkeit"

Am Wochenende mal wieder zu lange wach gewesen oder gleich die ganze Nacht durchgemacht? Dann war in eurem Profil bestimmt auch diese Gruppe zu finden: "Die ersten 5 Tage nach dem Wochenende sind die Schlimmsten...".

9. "Ich bin nicht schüchtern, ich will wirklich nicht mit dir reden"

Wenn wir jemanden nicht mochten oder eine Anmache einfach zu plump war, haben wir ihn oder sie das auch spüren lassen ...

10. "Ich singe immer Lieder mit, auch wenn ich Texte nicht kann"

Mal ehrlich, machen wir das nicht heute noch? In turbulenten Zeiten passte auch dieser musikalische Gruppentitel super: "Mein Leben sollte einen Soundtrack haben!"

11. "Wenn ich alt bin, werde ich nur nörgeln. Das wird ein Spaß!"

Na, ist das immer noch euer Motto oder seid ihr schon am Nörgeln?

12. "Es regnet. Geh' schneller. Ich krieg Locken!"

Hattet ihr auch diese eine Freundin oder diesen einen eitlen Freund, der oder die das immer zu euch gesagt hat? Gut war aber auch: "Komm, lass dich drücken - deine Schminke reicht für uns beide".

13. "Wir kapern das Becks-Schiff und fahren zur Bacardi-Insel"

Ein Klassiker unter den StudiVZ-Gruppen. Diese Gruppe war in fast jedem Profil zu finden!

14. "Mir reicht's, ich geh' schaukeln!"

Wie einfach als Kind alles war! Wer würde es am liebsten heute auch noch so machen?

15. "Guter Sex ist, wenn selbst die Nachbarn danach eine rauchen."

Damit wäre alles gesagt.

16. "Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin irre. Eine summt..."

Nicht ganz ernst gemeinte Selbstironie stand bei der Auswahl der StudiVZ-Gruppen ganz weit oben.

17. "Zum Schluss möchte ich noch alle beglückwünschen, die mich kennen"

Diese Gruppe durfte am Ende keiner Sammlung fehlen. Schließlich musste man zuletzt noch all seine Freunde grüßen!

