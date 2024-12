"Last Christmas": Ein Song, viele Versionen! Stand: 16.12.2024 11:09 Uhr Der Kult-Weihnachtssong von Wham! geht um die Welt - und macht auch vor Stars nicht halt. Die schönsten und abgefahrensten Cover von "Last Christmas".

Besinnliche Cover von Rita Ora, Jasmine Thompson und Ariana Grande, außergewöhnliche Versionen von den Rap Allstars, Psy und Trap City und total verrückte Remakes, wie zum Beispiel vom "Crazy Frog": Die Liste der schönsten und abgefahrensten "Last Christmas"-Neuauflagen ist lang.

Ein Song, 24 Versionen - los geht's!

1. Wham!

Was wäre "Last Christmas" ohne Wham!? Nichts! Deswegen gibt es keine andere Möglichkeit als mit dem verträumten Original aus dem Jahr 1984 in diese Auflistung einzusteigen. Bitteschön:

2. Rola

Eine Coverversion aus 2018: Die Sängerin Rola aus Frankfurt war schon mit Rihanna und Cro auf Tour. Abseits ihrer eigenen Songs konnte sie sich nicht gegen die Anziehungskraft von "Last Christmas" wehren und hat eine R'n'B-Version rausgebracht:

3. Gwen Stefani

Die Frontsängerin von No Doubt hat eine leicht rotzige, aber trotzdem besinnliche Version von "Last Christmas" produziert:

4. The BossHoss

"Last Christmas" im Cowboy-Style: Die Jungs, die mit ihren Interpretationen von Popsongs bekannt geworden sind, reiten groovig durch den Song.

5. Rita Ora (Live Lounge)

Rita Ora hat bei den Kollegen von der BBC eine Version eingesungen, die nah am Original ist, aber doch ein bisschen mehr groovt.

6. Caught In The Act

Die niederländisch-englische Boygroup ("Babe", "Love Is Everywhere") ist nicht ganz verschwunden: Erst 2016 sind Lee, Eloy und Bastiaan mit diesem Cover des Weihnachtsklassikers aufgetreten.

7. The Puppini Sisters

"Last Christmas" in der Swing-Version mit einem riesigen Orchester: Das Gesangstrio "The Puppini Sisters" macht's möglich.

8. Carly Rae Jepsen

Die Singer-Songwriterin Carly Rae Jepsen kennt ihr von ihrem Erfolgssong "Call Me Maybe". Auch sie hat ihre ganz eigene Version von "Last Christmas" rausgebracht.

9. Mario Biondi

Jetzt wird's soulig! Der Song von Wham! hat es auch nach Italien geschafft - und damit ins Wohnzimmer von Mario Biondi, der den Song glatt neu aufgelegt hat.

10. Crazy Frog

Kennt ihr noch diesen nervigen Frosch, der uns Anfang der 2000er mit mehr oder weniger schönen Handy-Klingeltönen erfreut hat? Da ist er wieder - mit einer eigenen "Last Christmas"-Version.

11. Rap Allstars

Wir fordern ein neues Genre: "Oldschool-Weihnachts-Hip Hop". Einen ersten Track für die Playlist des neuen Genres haben wir schon gefunden. Er stammt aus dem Jahr 1998.

12. Scala & Kolacny Brothers

Glocken im Hintergrund? Fehlanzeige - denn hier kommen nur menschliche Stimmen zum Einsatz. Der etwa 60-köpfige Frauenchor aus Belgien ist bekannt für seine Cover bekannter Pop- und Rocksongs. Da darf der Weihnachtsklassiker natürlich nicht fehlen!

13. Ariana Grande

Die großen Sängerinnen unserer Zeit lassen es sich nicht nehmen, dem Klassiker ihre Stimme zu leihen. Ariana Grande darf da nicht fehlen.

14. Good Charlotte

Wer den Kitsch im "Last Christmas"-Original hasst, findet in diesem Song der Punkband Good Charlotte aus den USA eine Alternative. Eine straighte Version ohne Klingeling und Schnickschnack.

15. Till Brönner

Diese Version könnte auch gut im Aufzug laufen: Till Brönner ist ein bekannter Trompeter, Sänger und Komponist, der eine gechillte Version von "Last Christmas" rausgehauen hat.

16. Psy - Gangnam Style

Das Kontrastprogramm zu Till Brönner: "Last Christmas" vom südkoreanische Rapper Psy - im Gangnam Style!

17. Cascada

Die Dance-Variante: "Last Christmas" von Sängerin und ESC-Teilnehmerin Natalie Horler und ihren beiden DJs.

18. Meghan Trainor

Die Amerikanerin ("All About That Bass") hat sich nicht lumpen lassen und hat 2020 nicht nur einen weihnachtlichen Song aufgenommen - sondern gleich ein ganzes Album für die besinnliche Zeit des Jahres. Drei Mal dürft ihr raten, welcher Song auf "A Very Trainor Christmas" zu finden ist:

19. Taylor Swift

Vor mehr als zehn Jahren hat Taylor Swift, die damals vor allem Country-Songs veröffentlicht hat, ein Weihnachtsalbum veröffentlicht, auf dem sie Weihnachtsklassiker neu aufgelegt hat. Auch hier durfte "Last Christmas" natürlich nicht fehlen.

20. Trap City (Remix)

Nach Cascadas Cover ist dieser Remix die zweite "Last Christmas"-Version, die an Heiligabend im Club eures Vertrauens laufen könnte.

21. Coldplay

Chris Martin und Co. in einer Mini-Live-Session aus dem Jahr 2007. Der Frontsänger hat sich dafür der Jahreszeit entsprechend sogar seine wärmste Winterjacke angezogen.

22. Jasmine Thompson

Jasmine Thompson ist ein echtes Ausnahmetalent. Bekannt geworden ist sie durch ihre YouTube-Videos. Auch dieses Video aus dem Jahr 2013 hat fast 3,7 Millionen Aufrufe.

23. The XX

Ein etwas schmutziges, aber atmosphärisches Cover kommt von der Indie-Band The XX aus London.

24. Jimmy Eat World

Null Schmalz in der Stimme, nur ein paar Glöckchen im Hintergrund: Auch hier wird glücklich, wer auf die straighten Versionen steht.

