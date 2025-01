Stand: 15.01.2025 06:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennen die Teilnehmer die nachstehenden Spielregeln, Teilnahmebedingungen und Reisebedingungen als verbindlich an.

1. Teilnahmeberechtigung

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter des NDR und der NDR Media, sowie deren Angehörige.

2. Aktionszeitraum/Gewinn

Die Aktion findet vom 15. Januar bis zum 08. Februar 2025 statt.

Gewinn: Die Gewinner:innen erhalten ein Abendessen und ein Ticket für das Musical "& Julia" in Hamburg. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Kosten für An- und Abfahrt sowie Übernachtungskosten können nicht übernommen werden.

Der Gewinn (inkl. Essen) wird vom Musical "&Julia – Das Pop-Musical" (Stage Entertainment GmbH, Kehrwieder 6 in 20457 Hamburg; Kontakt: kontakt@stage-entertainment.de) zur Verfügung gestellt.

3. Ablauf der Aktion

Die Aktion besteht aus mehreren Schritten:

Teilnahme: Vom 15. bis 31. Januar 2025 können sich Singles im Norden über die N-JOY App für die Aktion anmelden.

Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt über ein Kontaktformular. Das Formular ist vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.

Es werden folgende Informationen abgefragt: Vor- & Nachname, Wohnort, Bundesland, Telefonnummer, Alter, Geschlechtsidentität, präferiertes Partnergeschlecht, Mailadresse, Link zu einem (offenen) Social-Media-Profil, ein Foto des Teilnehmenden und weitere Aspekte zu Interessen und Neigungen.

Casting: Die Bewerber:innen werden durch N-JOY Mitarbeiter:innen gesichtet und auf Basis des Bewerbungsformulars werden 30 Gewinner:innen ausgewählt. Bei offenen Fragen werden die Bewerber:innen ggf. von N-JOY kontaktiert.

Gewinn: Während des Bewerbungszeitraums gibt es mehrmals täglich Payoffs im Radio, bei denen Teilnehmer:innen einen Platz für das Event gewinnen können. Sie gewinnen ein Abendessen und ein Ticket für das Musical "& Julia". Der Event-Abend am 08.02.2025 wird von Martina und Greg aus der N-JOY Morningshow begleitet.

Voting: Nach dem Gewinn werden die Bilder der Bewerber:innen auf der Aktionsseite von N-JOY veröffentlicht. Die N-JOY Community kann vom 01. bis 07. Februar 2025 über ein Voting-Tool auf der Aktionsseite von N-JOY.de abstimmen, welche Pärchen am Abend beim Essen und im Musical zusammensitzen.

Die Teilnehmer:innen erklären sich damit einverstanden, dass im Falle einer Teilnahme am Veranstaltungstag Foto-, Video- und Tonaufnahmen von ihnen gemacht werden. Diese können im Anschluss für die Nachberichterstattung von N-JOY verwendet werden.

4. Gewinn ist nicht übertragbar

Der Gewinn steht der/dem Gewinner/in höchstpersönlich zu und ist nicht auf Dritte übertragbar.

5. Haftung

Fällt die Veranstaltung aus, besteht bei einem Gewinn kein Anspruch auf Ersatz.

N-JOY haftet nicht für die zeitweilige Nichtnutzbarkeit und/oder einen unverschuldeten Totalausfall der Telefonanlage oder des Internets, aufgrund dessen die Teilnahme nicht und/oder nur unzureichend erfolgen kann.

N-JOY übernimmt keine Haftung dafür, dass die Gewinnspiel-Website, die App, die Telefonleitung oder sonstige Verbreitungswege jederzeit verfügbar und durch die Teilnehmer abrufbar bzw. inhaltlich oder technisch fehlerfrei sind. Auch für sonstige technische Störungen oder Defekte, wie z. B. Ausfälle des Netzwerkes, der Elektronik, der Computer, der mobilen Endgeräte oder Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, haftet N-JOY nicht.

Das Gewinnspiel wird vom Norddeutschen Rundfunk durchgeführt.

6. Datenschutz

N-JOY wird die Daten der Teilnehmer ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels speichern. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung in die Datenschutzerklärung, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Die Teilnehmerdaten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Die Gewinnerdaten können aber an Dritte weitergegeben werden, wenn es zur Einlösung des Gewinns nötig ist.

Die personenbezogenen Daten, die im Zuge der Teilnahme an diesem Gewinnspiel gespeichert wurden, werden nach Ablauf der gesetzlichen Speicherfristen gelöscht.

Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem NDR um Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß Art. 16 ff. können Sie jederzeit gegenüber dem NDR die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den NDR [Norddeutscher Rundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg] übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter ndr.de/datenschutz

7. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hinweis: Der Empfang von N-JOY über einen Internet-Live-Stream kann mit einigen Sekunden Zeitverzögerung erfolgen. Dies kann ggf. die Teilnahme bei Gewinnspielen negativ beeinflussen.

