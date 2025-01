N-JOY Starshow Gästeliste: Gewinnt Tickets für DAS Mega-Event 2025! Stand: 03.01.2025 10:00 Uhr Gewinnt Tickets und erlebt The Chainsmokers, badmómzjay und viele mehr live in Hannover!

Wir freuen uns jetzt schon, gemeinsam mit euch die Open-Air-Saison 2025 zu eröffnen - bei der N-JOY Starshow in Hannover! Den Termin am 7. Juni 2025 habt ihr euch hoffentlich schon dick im Kalender markiert.

Und jetzt könnt ihr euch auch direkt Tickets für das Open-Air-Highlight 2025 klar machen! Mitmachen ist ganz einfach:

Achtet zwischen dem 6. und 17. Januar täglich zwischen 6 und 18 Uhr bei N-JOY auf den Aufruf, Tickets zu gewinnen und anzurufen.

Ruft die N-JOY Gewinnhotline an: 0137 – 136 0000 (14 Cent pro Anruf).

Landet in Leitung 3 und gewinnt die Tickets!

Diese Acts könnt ihr dann bei der N-JOY Starshow 2025 live erleben:

The Chainsmokers

Wir holen euch die Chainsmokers als Headliner der N-JOY Starshow in den Norden! Das Elektro-Duo aus New York bringt fette Bässe und Mega-Hits wie "Something Just Like This", "Closer" oder "Don't Let Me Down" auf die Bühne. Macht euch bereit - wir wollen dancen!



badmómzjay

Mit gerade mal 22 Jahren ist badmómzjay schon einer der größten Stars im aktuellen Deutschrap-Game. Ihre Songs sind millionenfach gestreamt und auch die Hallen ihrer Gigs werden (zurecht) immer größer. Nach der Tour zu ihrem zweiten Album "Survival Mode" kommt sie im Juni mit Songs wie "Airplanes" und "Auf die Party" zu uns auf auf die Expo Plaza - wir freuen uns auf eine krasse Show!



Esther Graf

Die Österreicherin gilt als eine der spannendsten Newcomerinnen im deutschsprachigen Pop. Ihr Song "Mama hat gesagt", zusammen mit SDP und Sido, war einer der Hits des Jahres 2024. Dass die Songs ihres Debütalbums "happy worstday" nicht nur auf Platte, sondern auch live auf der Bühne ordentlich abgehen, wird Esther bei der N-JOY Starshow mit einer ihrer energiegeladenen Performances beweisen.



Alle Farben

Unser N-JOY Resident Alle Farben kommt zurück, um euch einzuheizen! Frans ist inzwischen Stammgast auf der N-JOY Starshow. Auch 2025 wird er als Opening Act wieder die Party auf der Expo Plaza starten und den Platz zum Beben bringen. Wir freuen uns auf einen großartigen Tag mit euch - vollgepackt mit geiler Livemusik und guter Stimmung!

Wir sehen uns hoffentlich auf der N-JOY Starshow 2025!

Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel findet ihr hier. Viel Glück!

Weitere Informationen N-JOY Starshow 2025: Die ersten vier Acts stehen fest! Wir eröffnen auch 2025 wieder die Open-Air-Saison - am 7. Juni in Hannover, mit euch und grandiosen Stars! Jetzt stehen die ersten vier Acts für die N-JOY Starshow 2025 fest! mehr N-JOY präsentiert Egal, ob Hip-Hop, Rock oder R&B: Mit N-JOY erlebt ihr die Konzerte eurer Stars. Welches Event demnächst in eurer Nähe stattfindet, seht ihr in unserer Vorschau. mehr

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 06.01.2025 | 06:00 Uhr