20 Gründe, warum Aufwachsen in der Stadt super ist! Stand: 02.05.2017 12:05 Uhr Grenzenlose Freiheit, Lärm und eine super Verkehrsanbindung - diese und viele andere Dinge kennen nur waschechte Großstadtpflanzen.

Egal ob Tag oder Nacht: In der Stadt steht die Zeit niemals still. Kein Wunder, dass eingefleischte Stadtkinder so etwas wie Langeweile meist gar nicht kennen. Ganz im Gegensatz zu den Landeiern, die sich schon feiern, wenn mal ein Bus fährt. So oder so - das geographische Umfeld prägt uns. Glaubt ihr nicht? Dann testet es selbst: Diese 19 Dinge kennen garantiert nur Stadtkinder!

1. Du bist sicher im Straßenverkehr unterwegs

Eine 4-spurige Straße überqueren? Kein Problem für dich.

2. Du kennst nur Katzen, Hunde - und Ratten.

Kühe, Mäuse, Schafe? Die stehen maximal im Streichelzoo.

3. Du bist leise wie eine Fee

Auf Zehenspitzen durch die Wohnung schleichen und Türen leise schließen, hast du in vielen späten Nächten perfektioniert.

4. Dein Supermarkt hat bis 22 Uhr geöffnet

Milch vergessen, Schokolade leer? Kein Problem bei so komfortablen Öffnungszeiten.

5. Du wohnst im Einzugsgebiet von 100 Pizzalieferanten

Der Tag war lang, der Kühlschrank ist leer. Ein Glück, dass dich eine leckere Mahlzeit nur einen Anruf kostet.

6. Was Lärm betrifft, hast du ein dickes Fell

Der eine Nachbar dreht seine Musik voll auf, der andere schmeißt mitten in der Nacht die Waschmaschine an. Dein inneres Schallpegelmessgerät schlägt dabei schon längst nicht mehr aus.

7. Du kannst jede Spielkonsole bedienen

Nach der Schule ging's ab ins Kaufhaus, wo du spielen konntest, was Playstation, Xbox und Nintendo so hergeben.

8. Du kennst nur Vögel aus Metall

Spatz, Rotschwänzchen, Turmfalke? Deine Herrscher der Stadt-Lüfte heißen TuiFly, Eurowings und airberlin.

9. "Betreten der Grünfläche verboten!"

Dieses Schild hat deine Kindheit geprägt. Kein Satz hat den Spaß schneller verdorben.

10. Du bist tolerant gegenüber Mitmenschen

Auf kleiner Fläche mit vielen, vielen Menschen zusammenzuleben ist schließlich eine Kunst, die du seit der Kindheit beherrschst.

11. Du hast gelernt, Entscheidungen zu treffen

Täglich mit der Fülle an Möglichkeiten konfrontiert zu sein, die ein Leben in der Großstadt bietet, hat seine Vorteile: Man lernt sich zu entscheiden.

12. Du bist abgeklärt

Du weißt, dass es nicht nur glückliche und wohlhabende Menschen auf der Welt gibt.

13. Du musstest dir einen Platz auf der Schaukel oder im Sandkasten erkämpfen

Wer schon so früh so durchsetzungsfähig sein musste, lernt fürs Leben.

14. Dein Radius ist ständig größer geworden

Vom Treppenhaus über den Hinterhof bis zum Kiosk ... Mit jedem Lebensjahr hast du deinen Radius erweitert und dich langsam, aber sicher von zu Hause abgenabelt.

15. Du brauchst keinen Führerschein

Während Landeier auf einen Führerschein angewiesen sind, bist du es gewohnt, deine Ziele zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus zu erreichen. Das gesparte Geld kannst du dafür in Kinobesuche investieren.

16. Dir steht jede vorstellbare Freizeitaktivität zur Verfügung

Hockey, Fußball, Badminton ... Jede Woche ein anderes Hobby auszuprobieren ist kein Problem. Die Welt liegt dir zu Füßen - und das sogar oft in Laufweite.

17. Du bist ein wandelnder Foodguide

Welcher Bäcker hat die besten Brötchen? Wo gibt's den besten Kaffee? Du hast alle getestet und weißt Bescheid.

18. Dein Handy hat überall vollen Empfang

Sogar im Keller kannst du problemlos mit dem Handy telefonieren. Luxus!

19. Nicht jeder kennt deinen Namen, Familienverhältnisse, Kontostand...

Diese Anonymität gibt dir totale Freiheit. Du kannst tun und lassen, was du möchtest, ohne dass dich jemand dafür verurteilt oder es gleich deinen Eltern steckt.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Der Graf | 02.05.2017 | 12:05 Uhr