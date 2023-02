Glück und Verantwortung Stand: 08.02.2023 13:42 Uhr Mit Blick auf die Erdbeben-Katastrophe in Syrien und in der Türkei sagt Michael Ellendorff: Wir haben jetzt zu tun, was wir irgend können. Spenden natürlich. Beten unbedingt, für die Überlebenden, die Opfer, die Helfenden.

von Pastor Michael Ellendorff

Als Erstes habe ich meine Familie vor Augen gehabt, habe meine Frau an die Hand genommen, meine Kinder geherzt oder - weil in einer anderen Stadt lebend - angerufen, ebenso Freundinnen und Freunde. Und allen gesagt: Wie gut, dass ihr da seid. Wie gut, dass ihr unversehrt seid.

Das ist das eine Gefühl angesichts der Katastrophe in Syrien und in der Türkei: Was für ein Glück wir haben! Leben nicht in einer Region, die erdbebengefährdet ist, nicht in einem Land, das von Krieg überzogen ist. Ihr seid da, wir sind da und wohlauf. Welch ein Glück.

Vom eigenen Glück etwas abgeben

Das zweite Gefühl, von dem Glück gar nicht zu trennen, ist Verantwortung. Wir haben jetzt zu tun, was wir irgend können. Spenden natürlich. Beten unbedingt, für die Überlebenden, für die Opfer, für die Helfenden. Lauthals dafür sorgen, dass diese Katastrophe nicht zu einem Politikum wird. Kein Wahlkampf-Schlager.

Wir kennen so etwas: Betroffenheitsmiene und das Blaue vom Himmel versprechen. In der zynischen Hoffnung, damit Stimmen zu gewinnen. Wer das Leid von Menschen nutzt, um sich so zu profilieren, ist kein Bündnispartner. Und nicht vergessen: Die syrischen Machthaber überziehen gerade diese Region im Norden ihres Landes seit Jahren mit Bürgerkrieg, tatkräftig unterstützt von Russland. Ausgerechnet diese beiden haben jetzt ihre Hilfe angeboten. Ich mag mir nicht vorstellen, wie die aussehen würde. Nein, bloß nicht. Es ist unsere Verantwortung. Unser Glück, von dem wir etwas abgeben.

