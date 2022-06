Solidarität Stand: 27.06.2022 07:50 Uhr Schon Kleinkinder werden durch ihre Umgebung nachweislich geprägt. Das macht auch ein Experiment des Hirnforschers Gerald Hüther deutlich.

von Domkapitular Wolfgang Voges

Der Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther hat mit sechs Monate alten Babys ein Experiment durchgeführt. Sie wurden vor einen Monitor gesetzt, um drei kurze Filmsequenzen zu sehen. In der ersten steigt ein kleines gelbes Männchen auf einen Berg. Es rutscht immer wieder zurück, aber mit reichlich Anstrengung erreicht es den Gipfel. In der zweiten Sequenz kommt ein grünes Männchen dazu und schiebt das gelbe von hinten an. Nun gelangt die gelbe Figur relativ schnell ans Ziel. Im dritten Teil stößt ein blaues Männchen das gelbe immer wieder von oben zurück. So verhindert es den Aufstieg. Dann bekamen die Babys eine grüne und eine blaue Figur zur Auswahl vorgelegt. Ergebnis: Alle wählten das grüne - den Unterstützer, den Helfer.

Sechs Monate später bekamen dieselben, nun einjährigen Kinder die drei Filmsequenzen erneut vorgespielt. Diesmal wählte jedes zweite Kind die blaue Figur. Sie hat den Aufstieg verhindert. Hüther analysierte, dass die Babys in den vergangenen sechs Monaten in ihrer Umgebung wahrgenommen hatten: Um sich selbst durchsetzen zu können, kann es durchaus üblich und nützlich sein, andere am Erfolg zu hindern.

Am Anfang ist die menschliche Natur mitfühlend

Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, was dies über die Menschen in unserem Land aussagt - etwa mit Blick auf Geflüchtete. Auch da sehen wir Helfer und Verhinderer. Ich möchte nur aufgreifen, dass das Experiment zweierlei deutlich macht: Am Anfang des Daseins ist die menschliche Natur empathisch, mitfühlend und großherzig. Das Vorbild der Umgebung korrumpiert jedoch dieses ursprüngliche kindliche Verhalten, weil Erwachsene sich oftmals nur um die eigenen Vorteile bemühen. Wie wäre es wohl, wenn Mutter und Vater, Oma und Opa, Onkel und Tanten, Freunde und Nachbarn wie die grünen Männchen wären, also anderen helfen und sie unterstützen? Sie wären ein prägendes Vorbild für Solidarität und Mitmenschlichkeit.