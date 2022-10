Offene Kirchen - Raum und Zeit für Einkehr und Stille Stand: 18.10.2022 14:30 Uhr Spirituell auftanken fernab vom Alltagstrubel - das in den offenen Kirchen möglich. Rund 200 Gotteshäuser im Norden öffnen ihre Türen auch außerhalb der Gottesdienst-Zeiten. Der Schriftzug "Tritt ein! - Die Kirche ist offen" lädt ein.

von Pastor Sieghard Wilm

Wann denn die Kirche geöffnet sei, will er am Telefon wissen. Leider können wir unsere Kirche nicht immer offenhalten. Da ist zu viel Zerstörungswut im Stadtteil, die auch vor dem heiligen Ort nicht Halt macht. Aber ich merke die Dringlichkeit in der Stimme. Der Anrufer erklärt mir: Nein, Kirchgänger sei er nicht. Obwohl er in der Nachbarschaft lebt, sei er noch niemals in unserer St. Pauli Kirche gewesen.

"Mit Gott habe ich lange nicht gesprochen"

"Kann ich heute eine Kerze anzünden?" fragt er. "Na klar. Jetzt gleich?" Wenige Minuten später treffen wir uns vor der Kirchentür. Ich schätze ihn auf um die 40 Jahre, die ersten Haare sind grau. Da ist so vieles, was diesen Mann bewegt. Er kommt gerade aus dem Krankenhaus, Bandscheibenvorfall, Operation, Schmerzmittel. Ob er wieder in seiner Firma an den Maschinen wird arbeiten können - das weiß er nicht. Dann die Probleme mit der Freundin und die kranke Mutter. "Da kommt gerade vieles zusammen", sagt er und die Tränen stehen ihm in den Augen. "Mit Gott habe ich lange nicht gesprochen", erklärt er.

Dann will er mir etwas zeigen: Ein großes Tattoo auf dem Unterarm. Es zeigt eine Christusgestalt mit ausgebreiteten Armen. "So wie sie auf dem Zuckerhut in Rio de Janeiro steht. Das habe ich mir dort stechen lassen. Das hat mich erinnert, dass es Gott gibt. Die Verbindung ist da." Er entzündet eine Kerze. Ich biete an, mit ihm zu beten. Die Tränen fließen. Dann braucht er noch Zeit für sich alleine.

Beten in St. Petri an der Mönckebergstraße

Wie gut ist es, sich das zu erlauben, einfach mit Gott zu reden, auch wenn lange Funkstille war. Wie gut ist es, dass wir Kirchen haben, die dafür offen sind. St. Petri an der Mönckebergstraße zum Beispiel. Mitten in der Einkaufsmeile. So viele Menschen seufzen, trauern oder danken, hoffen und bangen, singen oder stammeln dort ihre Gebete. Egal wie: Gott wird hören, wenn unser Gebet von Herzen kommt. Beten können wir eigentlich überall. Aber es ist doch gut, dass da Kirchen sind, die Raum und Zeit zu Einkehr und Stille bieten. Auch in deiner Nachbarschaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.10.2022 | 09:40 Uhr