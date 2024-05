Ökumenische Messe zum Trinitatisfest am 26.Mai Stand: 21.05.2024 11:28 Uhr Die St. Trinitatiskirche in Hamburg-Altona ist eine besondere Perle, denn in ihr sind zwei Kirchengemeinden zuhause: Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Trinitatis Altona, und die Katholische Pfarrgemeinde der Alt-Katholiken Hamburg.

"Hamburg, meine Perle", so heißt es in einem bekannten Schlager über Hamburg – um zu zeigen, wie einzigartig und besonders die Stadt ist. Eine solche einzigartige, besondere Perle findet sich auch in Hamburg-Altona, denn dort sind in der St. Trinitatiskirche zwei Kirchengemeinden zuhause: Die Hauptkirchengemeinde St. Trinitatis Altona, eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, und die Katholische Pfarrgemeinde der Alt-Katholiken Hamburg. Sie feiern gemeinsam am Sonntag Trinitatis eine ökumenische Messe, in der die Heilige Dreifaltigkeit gepriesen wird. NDR Info und WDR 5 übertragen live am Sonntag, den 26. Mai 2024 ab 10:00Uhr.

Der liturgische Ablauf folgt der alt-katholischen Leseordnung und wird von Pfarrer Walter Jungbauer verantwortet. Die Predigt hält Pastor Torsten Morche; sie wird evangelisch-lutherisch geprägt sein. Besonders an diesem Gottesdienst ist auch, dass gemeinsam Abendmahl gefeiert wird.

Orgel- und Blockfötenmusik mit Stücken von Bach und Telemann

Die kirchenmusikalische Leitung hat Dr. Maryam Haiawi inne. Sie lässt an der Orgel gemeinsam mit den beiden Blockflötistinnen Paloma León-Villagrá und Valerie Heber sowie der Altistin Sonja Tigges die Arien „Ich will dich all mein Leben lang“ von Johann Sebastian Bach (BWV 117) und „Ach Seele, hungre, dürste“ von Georg Philipp Telemann (TWV 1:31a) erklingen. Die gesungenen, liturgischen Stücke trägt Kantorin Heike Fischer vor.

Die "Kirche am Fischmakt"

Die Evangelische Hauptkirche St. Trinitatis wurde im 18. Jahrhundert im Barockstil errichtet. Sie liegt in Sichtweite des Michels unweit vom Fischmarkt entfernt. Sie wird deshalb landläufig auch "Kirche am Fischmarkt" genannt. Die evangelisch-lutherische Hauptkirchengemeinde St. Trinitatis lädt regelmäßig zu evangelischen Messen und zu musikalischen Vespern ein. Auch die Katholische Pfarrgemeinde der Alt-Katholiken Hamburg nutzt die St. Trinitatiskirche regelmäßig als Gottesdienstort. Alt-Katholiken sind eine Gemeinschaft unabhängiger katholischer Kirchen. Sie entstanden in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus dem Protest gegen die dogmatischen Definitionen des Jurisdiktionsprimats und der päpstlichen Unfehlbarkeit, die auf dem Ersten Vatikanischen Konzil im Jahr 1870 verkündet wurden, und schlossen sich später mit weiteren unabhängigen katholischen Kirchen zur Utrechter Union zusammen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 26.05.2024 | 10:00 Uhr