Kirchen bieten Ruhe und Raum zum Auftanken Stand: 09.08.2022 10:45 Uhr "Kennst du eine, kennst du alle", sag ich gern, wenn mir Freunde von einer Kirche erzählen, in der sie im Urlaub waren. "Großes Gebäude, Altar vorne, Orgel hinten, Bankreihen links und rechts." Das stimmt natürlich nicht ganz.

von Pastorin Ann-Kathrin Brenke

Jede Kirche hat ihren ganz eigenen Charme - und eine besondere Anziehungskraft. Kirchen faszinieren. Ob es die pompöse gotische Kathedrale im französischen Metz ist mit ihren riesigen, farbenprächtigen Fenstern oder die kleine - letzten Monat so berühmt gewordene - St. Severin-Kirche auf Sylt mit ihrem filigranen Kanzelkreuz. Im Urlaub zieht es mich in diese Gebäude. Und sie fehlen in keinem Reiseführer: prachtvolle Citykirchen oder alte Klosteranlagen hinter dicken Mauern.

Kirchen geben Gefühl der Ruhe

Wer auf einem Städtetrip dem Trubel der Stadt für einen Moment entfliehen will, kann hier Ruhe finden. Oder sich vor einem sommerlichen Platzregen ins Trockene retten. Und fast automatisch ändert sich die Stimmung. Ich fange an zu flüstern, bewege mich langsamer. Und meistens spüre ich so etwas wie Ehrfurcht. Und obwohl ich aus dem Freien in ein Gebäude getreten bin, habe ich ein Gefühl von Weite. Mein Blick schweift durch den Raum und nach oben zur Decke. Es ist eine andere Art von Weite als zum Beispiel der freie Blick auf den Horizont - irgendwie erhaben. Und gleichzeitig fühle ich mich beschützt unter dem hohen Gewölbe und zwischen den dicken Mauern. Ich genieße die Kühle des Raumes an heißen Sommertagen. Dieses Gefühl ist tatsächlich in allen Kirchen gleich. "Fühlst du eine, fühlst du alle", könnte man sagen.

In Hamburgs Innenstadtkirchen auftanken

Auch wer nicht verreist, kann während eines Stadtbummels in Hamburgs Innenstadtkirchen Pause machen und diese andere Atmosphäre finden. Einfach so oder bei der "Mittagspause für die Seele" in St. Jacobi, immer dienstags um halb eins mit Andacht und Musik. Oder mittwochs in St. Katharinen bei der Orgelmusik zur Mittagszeit. Auch vor den Kirchen kann Pause gemacht werden. Vor St. Petri zum Beispiel stehen Sitzmöbel aus alten Einkaufswagen. In und um Hamburgs Innenstadtkirchen findet sich Ruhe und Raum zum Auftanken - nicht nur für Touristen.

