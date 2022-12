Katholischer Gottesdienst aus Hildesheim am 1. Weihnachtstag Sendedatum: 25.12.2022 10:00 Uhr Am ersten Weihnachtstag macht Stadtdechant Wolfgang Voges im katholischen Gottesdienst aus Hildesheim in seiner Predigt deutlich: Jedes neugeborene Kind ist ein Beweis dafür, dass Gott sein Vertrauen in die Welt noch nicht verloren hat.

Und so sei Jesus die tiefste Liebeserklärung Gottes an die Menschheit. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Basilikachor Sankt Godehard unter der Leitung von Tobias Meyer, der auch den Kantorendienst übernimmt. Aus der "Missa Brevis" von Wolfgang Amadeus Mozart werden das Gloria, das Sanctus, das Benedictus und das Agnus Dei zu hören sein. Es singen Steffi Fischer (Sopran), Juliane Gaube (Alt), Steffen Kruse (Tenor) und Stephan Freiberger (Bass). Stefan Mahr begleitet die Gesänge der Gemeinde an der Orgel.

Aus dem Gotteslob werden folgende Lieder gesungen: Nr. 241, 239, 243, 238.

Turm von Sankt Elisabeth überragt Hildesheimer Stadtteil

Die Sankt-Elisabeth-Kirche in der Hildesheimer Oststadt ist ein rund 100 Jahre alter neugotischer Bau aus hellen Backsteinen, der mit seinen beiden Westtürmen den gesamten Stadtteil überragt. Im Inneren der hell ausgemalten Kirche dominieren niedrige aber zugleich wuchtige Pfeiler. Sie trennen das Hauptschiff von zwei schmalen Nebenschiffen. Die Kirche ist 27 Meter lang. Nach Westen nimmt eine betont schmucklose Turmfront die ganze Breite des Bauwerkes ein. Das Hauptportal ist mit einem Rundbogen und darüber mit einem dreieckigen Giebelfeld überbaut. Darin ist ein Christusmonogramm mit dem Heiligen Bonifatius und der Heiligen Elisabeth zu sehen.

NDR Info und WDR 5 übertragen den Gottesdienst am 25. Dezember ab 10 Uhr live.

Redaktion: NDR

Weitere Informationen Evangelischer Gottesdienst aus Hamburg am 26. Dezember "Die Weihnachtsgeschichte hält die Welt zusammen" heißt das Thema am zweiten Weihnachtsfeiertag. Es predigt Pastor Matthias Lemme. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info Spezial | 25.12.2022 | 10:00 Uhr