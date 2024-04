Juri Gagarin - Auf der Suche nach Gott im All Stand: 09.04.2024 13:50 Uhr Am 12. April ist der Tag der bemannten Raumfahrt. Er erinnert an den russischen Kosmonauten Juri Gagarin, der 1961 als erster Mensch ins All fliegt. In 108 Minuten umrundet er mit dem Raumschiff "Wostok 1" die Erde.

von Pastorin Andrea Busse

Juri Gagarin, der erste Mensch im All hat erzählt, dass er da oben herumgeguckt, aber Gott nicht gesehen habe. Was mich ehrlich gesagt nicht erstaunt. Ich stelle mir Gott nicht als ein Wesen vor, dass durchs All spaziert und Kosmonauten grüßt. Andere Menschen, die nach ihm ins All flogen, waren überwältigt vom Anblick des blauen Planeten, und dieses Staunen hat sie davon überzeugt, dass es wohl doch einen Schöpfer geben muss, der hinter all dem steht.

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde

Der Astronaut William Anders machte bei seinem Flug ins All einige Jahre nach Gagarin ein wunderschönes Foto von der aufgehenden Erde - damals ja für alle noch eine ungewohnte Perspektive auf unseren Planeten. Wenig später gab es davon eine Briefmarke, auf der auch die ersten Worte des biblischen Schöpfungsberichtes abgedruckt waren: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.

Staunen über neue Entdeckungen und Perspektiven

Ich denke, uns allen geht es hier auf der Erde ganz genauso: Die einen erkennen in dem, was sie erleben eine tiefere Macht, eine höhere Kraft und nennen das Gott, andere erleben Ähnliches, aber für sie ist das kein Grund, gläubig zu werden. Was ich uns allen wünsche, ist, dass wir immer wieder neue Perspektiven finden auf das, was uns so vertraut ist, auf die Erde als unsere Heimat. Und dass wir dann ins Staunen kommen über das, was wir neu entdecken.

