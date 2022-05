Johanna von Orleans - Kriegerin und Heilige Stand: 30.05.2022 08:30 Uhr Eine Frau in Männerkleidern im Frankreich des 15. Jahrhundert - so ungewöhnlich ist das nicht. Es kam wohl häufiger vor, wenn Frauen den engen Rollenvorschriften entschlüpfen wollten. Johanna von Orleans - auf Französisch Jeanne d'Arc - war eine von ihnen.

von Theologin Eva Maria Schmitz

Sie trug aber nicht einfach nur Männerkleider, sie trug eine Rüstung. Johanna ist die einzige weibliche Ritterin von der ich weiß, kein Ritterfräulein. Die saßen nämlich in den Kemenaten, wie die Frauenräume auf den Burgen hießen. Dort warteten sie auf ihre Ritter, aber nicht nur. Kemenaten waren auch Horte der Bildung. Johanna aber wollte kämpfen. Vielmehr noch: Es war ihre Berufung.

Jeanne d'Arc zog für Frankreich in den Krieg

Später wird sie während ihres Prozesses bezeugen, dass ihr die Heiligen Katharina und Margaretha erschienen waren und von ihr gefordert hatten, dem König von Frankreich zu Hilfe zu eilen und ihr Vaterland zu retten. Sie gehorchte diesem Auftrag, ließ sich vom späteren König von Frankreich, Karl VII., einkleiden und zog in die Schlacht. So verhalf sie zum Sieg gegen die Engländer.

Tod auf dem Scheiterhaufen

Als Jungfrau von Orleans ging sie in die Geschichtsbücher ein. Ihr späteres Leben war glückloser. Sie wollte weiterkämpfen, aber sie siegte nicht mehr und geriet in Gefangenschaft. Am 30. Mai landete sie auf dem Scheiterhaufen der Inquisition. Grund der Anklage war unter anderem das Tragen von Männerkleidung. So ganz einverstanden war Mutter Kirche offensichtlich nicht mit dem Rollenwechsel. Dennoch wurde sie später heilig gesprochen.

Ab 1920: Johanna von Orleans gilt als Heilige

Aber es hat mehrere Jahrhunderte gedauert, bis diese ungewöhnliche Frau geehrt wurde und seit 1920 auch als Heilige verehrt werden darf. Heute ist der Gedenktag dieser starken Frau des 15. Jahrhunderts, Johanna von Orleans.

