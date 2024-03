Evangelischer Gottesdienst am 1. April aus Reinbek Stand: 28.03.2024 10:00 Uhr Am Ostermontag kommt der Radiogottesdienst aus der Nathan-Söderblom-Kirche in Reinbek. Er steht unter dem Motto "Schmetterlingsglück - vom Wunder der Verwandlung".

Die Leitung hat Pastorin Bente Küster, die in ihrer Predigt fragt: Müssen wir unsere Heils-Geschichte einfach besser erzählen? Und wenn ja, warum fällt uns das in der Kirche scheinbar so schwer? Anders als in der Werbebranche müssen wir die Geschichte zu unserem "Produkt" ja gar nicht mehr erfinden. Sie ist ja da.

Eine bahnbrechende Geschichte, die sich aus Tausenden Geschichten zusammensetzt. Die Bibel ist randvoll mit Geschichten, die erzählt werden wollen. Die von Sehnsucht, Halt und Hoffnung erzählen. Und dann ist da diese eine Geschichte, weswegen wir Ostern feiern. Die Geschichte, die so viel Sinn macht und so viel Hoffnung gibt. Diese eine Geschichte von Mut und Verwandlung.

Choräle erklingen wie "Wir wollen alle fröhlich sein"

Dazu passen die Choräle, die gesungen werden: "Christ, der Herr, vom Tod erstand", "Lobe den Herrn, meine Seele" und "Wir wollen alle fröhlich sein". Zu hören sind außerdem der Junge Chor Reinbek, Michael Ohnimus an der Trompete und an der Orgel Jörg Müller, der auch die musikalische Leitung innehat.

NDR Info und WDR 3 übertragen den Gottesdienst am 1. April aus Reinbek ab 10 Uhr.

Redaktion: NDR

