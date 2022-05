Frauen in Australien kämpfen für den Erhalt der Erde Stand: 24.05.2022 12:23 Uhr Bei der Parlamentswahl in Australien hat Amtsinhaber Scott Morrison aus deshalb verloren, weil er bei Frauen kaum Rückhalt hat. Etablierte Politiker verhalten sich in Down Under häufig frauenfeindlich.

von Pastorin Claudia Tietz

"Frauen tragen die Hälfte des Himmels", heißt ein chinesisches Sprichwort. Es besagt die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Denn Frauen leisten die Hälfte der Arbeit, der Anstrengung und Fürsorge in der Welt. Die Frauen in Australien haben sich am Wochenende dafür entschieden, nicht nur den Himmel zu stemmen, sondern auch für den Erhalt der Erde zu kämpfen.

Echte Klimapolitik und mehr Gleichberechtigung gefordert

Bei der Parlamentswahl am Samstag hat der bisherige konservative Regierungschef Morrison eine Niederlage erlitten. Er fiel auf durch seine Macho-Sprüche und vor allem durch seine Ignoranz gegenüber der Klimakrise. Gegen diese lebensverachtende Politik haben vor der Parlamentswahl in Australien vor allem Frauen protestiert. 19 Frauen und drei Männer haben bei der Wahl als "Unabhängige" kandidiert. Sie setzen sich für echte Klimapolitik ein, außerdem für Gleichberechtigung der Geschlechter. Viele der Frauen sind politische Quereinsteigerinnen aus der Geschäftswelt oder der Wissenschaft. Klimaneutrale Wirtschaftspolitik ist ihr wichtigstes Thema.

Australien hält an schädlicher Kohlekraft fest

Und das ist dringend nötig. Australien hat in den vergangenen Jahren wie keine andere Industrienation den Klimawandel zu spüren bekommen. Es gab verheerende Buschbrände, massive Regenfälle und Überschwemmungen, Dürren, die eine Bewirtschaftung des Landes immer schwieriger machen, und zerstörte Korallenriffe. Der abgewählte Regierungschef hielt dennoch an der lukrativen Kohleindustrie fest. Australien hat eine der höchsten CO2-Emissionsraten pro Kopf weltweit.

Frauen versuchen wenigstens die Hälfte der Erde zu retten

Frauen tragen nicht nur die Hälfte des Himmels. Sie versuchen auch, wenigstens die Hälfte der Erde zu retten. Oder, um es mit einem prophetischen Wort von Jesus aus der Bergpredigt zu sagen: "Den Friedensstiftern gehört das Himmelreich. Und die Sanftmütigen werden die Erde besitzen."

