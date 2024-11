Bezirksamt Wandsbek zieht teilweise in altes Karstadt-Haus Stand: 05.11.2024 21:00 Uhr Teile des Bezirksamts Wandsbek in Hamburg ziehen in das ehemalige Karstadt-Haus am Wandsbeker Markt. In dem Gebäude sollen 10.000 Quadratmeter angemietet werden. Ursprünglich war ein Neubau auf der Wandsbeker Zollinsel geplant.

Gründe für die Planänderung sind die gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten. Außerdem wird nicht mehr so viel Fläche gebraucht, weil immer mehr Arbeit im Homeoffice erledigt wird. Teile des Bezirksamts Wandsbek sollen 2028 in den Altbau und den dann kernsanierten Anbau des ehemaligen Karstadt-Hauses ziehen. Die Lage am U-Bahnhof Wandsbek Markt ermöglicht nach Angaben von Bezirkssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) künftig "das Bezirksamt der kurzen Wege". Denn die verbleibenden drei Standorte des Bezirksamts liegen jeweils nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.

Bezirksamt Hamburg-Nord zieht auch um

Auch das Bezirksamt Hamburg-Nord wird umziehen. Und zwar in die ehemalige HEW-Zentrale in den Überseering, in das Arne Jacobsen Haus. Ein entsprechender Mietvertrag wurde nun unterzeichnet. Der Umzug in die City Nord ist für 2027 geplant.

