Stand: 14.11.2018 14:00 Uhr

Der NDR Text: Information kompakt

Schnell mal schauen, was im NDR Fernsehen läuft. Was sind die aktuellen Nachrichten aus Norddeutschland und der Welt: Worüber streiten die Abgeordneten im Niedersächsischen Landtag oder wie steht's beim Spiel Werder Bremen gegen Hannover 96? Wann startet mein Flieger in den Urlaub? Welche Veranstaltungen finden am Wochenende in meiner Region statt? Mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung Ihres TV-Gerätes erhalten Sie im NDR Text Antworten auf diese Fragen und vieles mehr. Rund um die Uhr, schnell, informativ und kompakt.

Aktuelle Nachrichten aus Norddeutschland

Der NDR Text informiert über die regionalen Nachrichten aus den Staatsvertragsländern des Norddeutschen Rundfunks. Auf der Einstiegsseite 100 finden Sie die regionalen Top-Schlagzeilen. Einen Überblick über die wichtigsten Meldungen des Nordens bietet die Seite 112.

Es folgen, übersichtlich nach Bundesländern geordnet, die Schlagzeilen aus Niedersachsen/Bremen (120), Schleswig-Holstein (138), Mecklenburg-Vorpommern (156) und Hamburg (168). Nationale und Weltnachrichten gibt es ab Seite 180.

Sonderseiten und Hintergründe im NDR Text

Neben der tagesaktuellen Berichterstattung liefert der NDR Text zu wichtigen Ereignissen wie Landtags- und Kommunalwahlen umfangreiche Dossiers und Hintergründe. Auf Sonderseiten finden Sie dann alle Informationen von Ergebnissen aus den einzelnen Wahlbezirken bis hin zu den Reaktionen der Politiker.

Live-Ticker und Blitztabellen im Sport

Auf den Seiten 200 bis 299 sowie 800 bis 868 bildet der NDR Text das Neueste des regionalen Sportgeschehens sowie die wichtigsten Ereignisse im internationalen Sport zeitnah ab. Ergebnisse und Tabellen aus mehr als 100 Ligen und Pokal-Wettbewerben stehen dem Zuschauer zur Verfügung.

In den Fußball-Ligen eins bis vier verpassen die Fans auch während der Partien nichts: Live-Spielstände und Blitztabelle halten alle wichtigen Informationen inklusive Torschützen, Karten und besonderer Vorkommnisse parat. Einen exklusiven Service bieten die kommentierten Ticker der DFB-Pokal-Spiele mit Nordbeteiligung auf den Seiten 238 bis 240: Spielszenen, Tore, Tendenzen, Fakten - der Leser kann das Geschehen hautnah miterleben.

Umfangreiches Serviceangebot im Videotext

Neben aktuellen Nachrichten bietet der NDR Text einen umfangreichen Service mit vielen Informationen zu den Themen des alltäglichen Lebens, bei dem auch Spaß und Unterhaltung nicht zu kurz kommen: Wetterdaten (650), plattdeutsche Nachrichten (630), Gartentipps (639) oder Rezepte aus NDR Sendungen (590) sind nur einige Beispiele das Angebots. Auch die Gewinnzahlen können Sie nachlesen (ab 601).

Einen ausführlichen Überblick über die aktuelle Lage auf Norddeutschlands Straßen geben die Verkehrsmeldungen ab Seite 700. Auch die Abflug- und Ankunftszeiten der norddeutschen Flughäfen sowie Abfahrten und Ankünfte der Züge von Norddeutschen Bahnhöfen finden Sie hier.

Informationen zu den aktuellen Sendungen im NDR Fernsehen sowie TV-Tipps, eine Spielfilm-Vorschau und Serienrückblicke bietet die Programmbegleitung ab Seite 300.

Untertitel: Lesen statt hören

Auf Seite 150 und während der Regionalfenster am Vorabend auf den Seiten 151-155 werden parallel zum Fernsehbild am unteren Rand Untertitel ausgestrahlt, die gehörlosen oder hörgeschädigten Menschen den Zugang zum Fernsehen erleichtern. Eine Übersicht der untertitelten Sendungen sowie Informationen über Veranstaltungen für Hörgeschädigte findet sich ab Seite 560.