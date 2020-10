Stand: 13.10.2020 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 13.10.2020

Viele neue Corona-Fälle in Russland

In Russland haben sich an einem Tag fast 14.000 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt.

So viele Menschen haben sich in Russland noch nie an einem Tag angesteckt.

Jetzt haben sich in Russland schon mehr als 1,3 Millionen Menschen angesteckt.

Und fast 30.000 von diesen Menschen sind gestorben.

Nur 3 Länder haben mehr Corona-Fälle als Russland:

• Die USA.

Die USA haben 7,8 Millionen Corona-Fälle.

• Indien.

Indien hat 7,1 Millionen Corona-Fälle.

• Und Brasilien.

Brasilien hat 5,1 Millionen Corona-Fälle.

In Deutschland haben sich an einem Tag 4.122 Menschen angesteckt.

Jetzt hat Deutschland fast 330.000 Corona-Fälle.

Und 9.634 Menschen sind am Corona-Virus gestorben.

