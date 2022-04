Sendedatum: 13.04.2022 22:55 Uhr Wir feiern 20 Jahre ZAPP

"Das schüttelt mich heute noch!" Caren Miosga denkt an ihren persönlichen Moment aus 20 Jahren ZAPP zurück. Sie die Moderatorin, ihr Gast damals: Michel Friedman. Friedman, selbst Moderator, hatte in seiner Talkshow stets eine besondere Nähe zu Gesprächspartnern gesucht. Er tatschte sie einfach an. Im Studio von ZAPP dreht Miosga das Spiel um und fragt Friedman: "Darf ich Sie einmal anfassen?!" Sie darf und fragt nach dem Hintergrund dieses "psychologischen Tricks". Friedman: "Das ist eine Form des Diskutierens. Der Mund wie der Geist – all das ist eine Gesamtheit!"

Medienmagazin im Fernsehen

Ein Fernsehmagazin, das Medien und ihre Macherinnen und Macher entschlüsselt, war vor 20 Jahren etwas Besonderes. "Es war eine Zeit, in der eine Medienseite in Zeitungen eigentlich etwas völlig Normales war, aber im Fernsehen noch nicht", erinnert sich Miosga. Besonders sei dabei vor allem ein ganz bestimmtes Signal gewesen: "Wir wollen glaubwürdiger werden, indem wir auch hinter unsere eigenen Kulissen gucken und nicht nur hinter das, was besonders schön glänzt, sondern auch das, was vielleicht nicht so richtig gut läuft."

Tatsächlich hat ZAPP viele Jahre auch in der ARD für Unruhe gesorgt. Das Magazin legte offen, dass sich Moderatoren, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu Prominenz gekommen waren, für teils üppige Honorare auch von Unternehmen oder Verbänden für Moderationen und Diskussionsrunden buchen ließen. ARD und ZDF brachte das einen Aufmacher der "Bild"-Zeitung ein und eine Debatte über zumindest moralische Standards.

Kritischer Blick aufs eigene Haus

ZAPP berichtete auch über die Nähe öffentlich-rechtlicher Sportjournalisten vor allem zum Radsport - und dem jahrelangen Versagen bei der Berichterstattung im Ersten und Zweiten über das für die Radsportszene entlarvende und unangenehme Doping.

Anja Reschke, die ZAPP ebenfalls moderierte und heute als Leiterin des Programmbereichs Gesellschaft im NDR mitverantwortet, spricht einerseits von einer "großen Form von Transparenz". Andererseits erinnert sie sich aber auch daran, dass solche Recherchen von Kritikern des öffentlich-rechtlichen Systems auch gerne überhöht wurden. In diesem "ganzen Spiel" gebe es schließlich "noch viele andere Player, die ihre eigene Agenda haben und vielleicht die Öffentlich-Rechtlichen auch sowieso per se schon bekriegen oder zumindest eindampfen wollen", meint Reschke. "Die nehmen dann natürlich das, was wir selber recherchiert haben und was wir selber nach außen gebracht haben, mit großer Freude auf".

Die Zukunft von ZAPP

Medienjournalist Stefan Niggemeier war als Gründer des "Bildblogs" selbst immer wieder Gast von ZAPP und Experte in Beiträgen - über "Bild", an der sich auch ZAPP oft abgearbeitet hat, aber auch darüber hinaus. Zuletzt hat er das Portal "Übermedien" mitgegründet. Niggemeier beobachtet den Wandel von ZAPP: immer stärker weg vom klassischen Fernsehen, dafür hin zu Angeboten in der Mediathek, auf Youtube und in sozialen Netzwerken wie Instagram.

Das sei richtig, etwa um junge Menschen über die Mechanismen sozialer Netzwerke aufzuklären. Niggemeier wünscht ZAPP jedoch, dass auch das eigene System weiter kritisch begleitet werde - auch wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk "von genug Seiten sowohl kritisch unter die Lupe genommen als auch attackiert" werde. "Man kann jetzt nicht sagen, es mangelt prinzipiell daran", sagt Niggemeier. "Aber ich fände es schon gerade gut, dass auch ein öffentlich-rechtliches System selber sagt: Ja, wir sind mit dabei und wir gucken uns das auch an und wir stellen auch diese kritischen Fragen an uns selber."

Reschke ist es ebenso "wichtig, dass es ZAPP weiterhin gelingt, aufzudecken, wenn journalistische Fehler oder publizistische Standards verletzt werden" – schon allein, damit das öffentlich-rechtliche System davon lernen könne.

