Mit der neunten Meisterschaft in Folge hat der FC Bayern in der Bundesliga mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch es gibt auch Kritik, vor allem am Selbstverständnis des erfolgreichsten deutschen Fußballvereins. Die Abneigung gegen die Münchner hat bei vielen Fans in Nord und Süd ein neues Level erreicht. Für sie sind die Bayern im Jahr 2021 endgültig zum Sinnbild für die Entkopplung des Fußballs von den Normalsterblichen geworden.