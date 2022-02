Gabi Lüeße

Ich staune immer wieder, was für Geschichten hier in Schleswig-Holstein jeden Tag passieren, und wie viele spannende Menschen, gute Ideen und schöne Ecken es gibt. Dass ich mich von Berufs wegen mit all dem beschäftigen darf, empfinde ich als großes Glück. Was ich an meiner Arbeit auch sehr mag, ist, dass wir am Ende des Tages immer ein fertiges Produkt haben, auf das so viele Menschen gemeinsam hinwirken: um Punkt 19.30 Uhr eine exakt 29 Minuten lange Livesendung.

In mir fließt zwar zur Hälfte schwäbisches Blut, ...

... aber das hat sich nicht durchgesetzt - ich bin eindeutig ein nordisches Gewächs: Geboren in Schleswig, aufgewachsen in Eggebek, in Schleswig und Flensburg zur Schule gegangen, studiert in Hamburg und Kiel. Seit 2003 bin ich Autorin und Moderatorin beim NDR Schleswig-Holstein. Genau hier wollte ich hin und will ich immer noch sein.

Und sonst so?

Wandern, Reiten, Joggen, Yoga, Tauchen, Skifahren - ich bin gern in Bewegung. Eine weitere große Leidenschaft von mir ist der ganze Komplex Medizin, Gesundheit und Ernährung. Ich habe massenhaft Bücher dazu und vor ein paar Jahren parallel zu meiner Arbeit beim NDR eine Heilpraktikerausbildung gemacht. Allerdings ohne zur amtsärztlichen Prüfung anzutreten. Rumdoktern darf ich also nicht. Aber jedes Medizin-Thema im Schleswig-Holstein-Magazin ist mir ein Fest.

