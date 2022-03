Christopher Scheffelmeier

Ich bin geborener Mecklenburger. An meinen ersten Besuch in Schleswig-Holstein kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es war im Herbst 1989. Als die Grenzen offen waren, sind meine Eltern mit mir nach Lübeck gefahren. Hunderte Menschen, die auf unseren Trabi klopften. Dieses Geräusch werde ich nie vergessen. Und die Schokoriegel, die mir in den Trabant gereicht wurden, die haben sehr gut geschmeckt. Danke dafür!

Erst Radio, dann Fernsehen

Erst war ich Radiotechniker (ja, wirklich!), dann Radio-Moderator. Eines Tages dachte ich mir, wenn Thomas Gottschalk und Günter Jauch erst Radio und dann Fernsehen gemacht haben, dann kann es ja so falsch nicht sein. Und so arbeite ich seit 2013 nicht mehr nur bei NDR 2, sondern auch unglaublich gerne beim Schleswig-Holstein Magazin.

Früher habe ich immer geglaubt, Fernsehen ist wie Radio mit Kamera, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und so lerne ich jeden Tag etwas dazu. Was mir besonders viel Spaß macht im Landesfunkhaus in Kiel ist, dass es nie langweilig wird. Nicht nur als Fernsehmoderator, auch auch als Reporter stand ich schon vor der Kamera.

Ich bin dann mal weg ...

Wenn ich nicht beim NDR wäre, dann würde ich glaube ich als Pilot im Flugzeug-Cockpit sitzen.

Ich liebe es, in ferne Länder zu fliegen. Schon am Flughafen beginnt dann mein Urlaub. Die Stimmung dort ist einfach einmalig. Und Flugzeuge sind eine super Erfindung. Am liebsten mag ich Nordamerika. Mit einem Auto durch die USA oder Kanada zu fahren, mehr geht nicht. Und die Burger, die sind in den Staaten nun mal am saftigsten - lecker!

Und trotzdem: Zuhause ist es am schönsten

Aber das Schöne nach jedem Urlaub - man merkt sofort wieder, wie schön es hier bei uns im Norden ist. Immerhin dürfen wir leben, wo andere gerne Urlaub machen. Und das genieße ich, so oft es geht. Im Sommer gibt es ein Sonnenbad an der Ostsee, im Herbst ist ein langer, stürmischer Spaziergang an der Nordsee für mich immer wieder ein absolutes Highlight.