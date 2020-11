Dorfgeschichte: Stördorf Sendedatum: 02.11.2020 19:30 Uhr Der Ort Stördorf liegt im Kreis Steinburg. Er hat zwar kein gelbes Ortsschild, dafür aber ein paar Geheimnisse für Schatzsucher zu bieten.

von Vera Vester

Wer nach Stördorf fährt, wird einen Dorfkern vergeblich suchen. Es gibt kein gelbes Ortsschild, nur ein Grünes. Stördorf ist also keine geschlossene Ortschaft. Und das macht die Zuordnung einzelner Gebiete tatsächlich kompliziert: Honigfleth gehört dazu, Kathen und Kasenort, wobei Kasenort zum Teil auch schon wieder zur Gemeinde Landrecht gehört. Weil dort alles wie ein Flickenteppich angelegt ist, teilen sich die beiden Gemeinden zum Beispiel auch die Feuerwehr, feiern zusammen Kinderfeste und veranstalten gemeinsame Seniorenausflüge.

Paradies für Geocacher

Die weiten Wege und sich durch die Landschaft schlängelnden Straßen, sind ein Paradies für Radfahrer und Wanderfreunde. Auch Geocacher wie Ralf Hinke und Uta Wiesner genießen die Gegend und verknüpfen ihre Tour mit einer kleinen Schatzsuche. An der Schleuse in Kasenort ist zum Beispiel ein kleines Kästchen versteckt, zu dem sie mit Hilfe eines GPS-Trackers kommen. Darin ist ein Logbuch. Suchen, finden, eintragen, weiterfahren - das ist das Prinzip und die Orte lernt man dabei einfach nebenbei kennen.

Letzte intakte Schöpfmühle

Ein Logbuch ist auch an der Schöpfmühle versteckt. Die stammt aus dem Jahr 1850 und ist die letzte intakte von ursprünglich 350 in der Wilstermarsch. Wenn Wind ist, spannt Mühlenwart Wolfgang Möller die Segel auf und zeigt Besuchern, wie die Technik funktioniert: Zwei Zahnräder setzen eine große Schraube in Gang. Wenn die sich dreht, schaufelt sie Wasser aus einem Graben in die höher gelegene Wettern. Von dort aus kann das Wasser in die Wilster Au, von da weiter in die Stör fließen und landet irgendwann in der Elbe.

