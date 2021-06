Dorfgeschichte: Sarlhusen Stand: 14.06.2021 17:00 Uhr Sarlhusen im Kreis Steinburg liegt in der Nähe von Neumünster. Der Ort ist Mitgliedsgemeinde im Naturpark Aukrug, einer großen zusammenhängenden Fläche aus Naturschutzgebieten, Mooren, Wander- und Radwegen.

von Thilo Buchholz

Stör, Wegebek, Glasbek und Bünzau - durch Sarlhusen fließen nicht nur vier Gewässer, das Dorf hat auch noch mehr als 30 Quellteiche. In ihnen zappelt alles, was Kiemen und Flossen hat. Gleich zwei Fischzuchtbetriebe gibt es in dem Dorf. Einer davon heißt Fischzucht Reese. Das Wasser in den Quellteichen ist super klar. Züchterin Birgit Schmidt-Puckhaber postet regelmäßig ihre großen Fische in den sozialen Netzwerken. Dadurch lockt sie auch viele Familien und junge Angler an.

Lebendige Dorfgemeinschaft

Mehr als 40 Gewerbebetriebe gibt es im Dorf. Das sind 100 Arbeitsplätze direkt im Ort, sagt Bürgermeister Ernst Scheel - Landwirte, Lohnunternehmerinnen und -unternehmer und Holzschnitzbetriebe. Auch nach der Arbeit packen die Menschen hier mit an. So haben sie gemeinsam aus der Alten Schule ein Dorfgemeinschaftshaus gemacht. Ein neuer Saal mit schicken Dachbalken, eine neue Küche und vor dem Gebäude stehen zwei neue Holzfiguren: ein Schulmädchen und ein Feuerwehrmann. Die Wache ist gleich nebenan. Die Dorfbewohner*innen haben nun einen neuen Treffpunkt. Am Mittwoch feiern sie die offizielle Eröffnung ihres neuen Dorfgemeinschaftshauses.

