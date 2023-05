Karl-May-Spiele: Wasserfälle und Gleise entstehen am Kalkberg Stand: 28.05.2023 06:00 Uhr In der Kalkberg Arena in Bad Segeberg wird momentan an allen Ecken und Enden geschraubt, gesägt, gestrichen und gehämmert. Der Aufbau der Bühnenkulissen für "Winnetou 1 - Blutsbrüder" ist in vollem Gange.

Dort, wo sonst im Sand gekämpft wird, steht aktuell ein großer gelber Kran. "Damit haben wir unsere Windmühle an die richtige Stelle gesetzt und stellen heute unseren Totenbaum auf", erklärt Erik Rüffler. Nach 28 Jahren ist er als Bühnenbildner nach Bad Segeberg (Kreis Segeberg) zurückgekommen. Wie er selbst sagt hat Rüffler in den vergangenen Jahren viel Erfahrung beim Film gesammelt. Jetzt zurück am Kalkberg zu sein ist eine besondere Herausforderung.

Herausforderung: viel Feuer - aber kontrolliert

"Hier muss alles brennen können, also ohne abzubrennen. Das sind dann viele kleine Tücken, die wir beachten müssen", sagt Rüffler und zeigt auf die Kakteen, die Holzhütte und die künstlichen Felsen in der Kulisse. "Unsere Felsen sind vom Prinzip her aus Holz. Da kommt ein Kunststoff-Drahtgewebe drauf. Und das bekommt dann eine Schicht Spritzbeton." Das ist aktuell der wichtigste Baustoff. 600 Säcke zu je 25 Kilo wurden schon verbaut, Tendenz steigend. Dennoch müssen noch einige Steine für das Abschlussbild gebaut werden.

Aus einer Saloontür wird auch mal eine Felskonstruktion

Wenn es um Holz geht, wird in der Kalkberg Arena gespart. Erik Rüffler erklärt bei einem Rundgang, wie es funktioniert: "Ein Holz hat mindestens drei oder vier Leben hier. Es fängt als Saloon an und endet irgendwie als Unterkonstruktion für einen Felsen. Inzwischen wird auch viel mit Stahl gebaut, damit wir es wiederverwenden können." So auch die große Felsenkulisse, die dauerhaft stehen bleibt. Große Stahlträger und ein Gerüst mit Treppen sind dort verbaut.

Für eine Windmühle rückt ein Kran an

Um schwere Teile zu bewegen, rückt der Kran an. Heute ist es ein Baum aus Metall, der im Stück für Totenwachen benutzt werden soll. "Da kommen dann überall Flammen raus. Wie so ein riesengroßer Kronleuchter. Mit Nebel unterstützt das die Geschichte", erklärt Rüffel und zeigt mit den Händen, wie das Knickgelenk für den Baum funktionieren soll.

Nicht der einzige Spezialeffekt in den Kulissen in diesem Jahr. "Ich bin ein großer Freund von Bewegungen im Bühnenbild, zum Beispiel von Wasser, dass über Gegenstände fließt." Deshalb lässt der Bühnenbildner auch einen Wasserfall in die Arena bauen. Ob alles funktioniert und nichts ausläuft, soll in den nächsten Tagen getestet werden.

Alles wird nach einen 3D-Modell gebaut

Parallel dazu beginnen jetzt auch die Proben in der Arena. Bisher wurde in Konferenzen der Kalkberg GmbH nur der Text gelesen und anhand eines Modells die Bewegung in der Arena nachgespielt. Erik Rüffler hat Drohnen fliegen lassen und mit einem 3D-Drucker das Modell anfertigen lassen. "Das ist alles maßstabsgetreu bis in die Hinterbühne rein. Und die ganzen Bühnenbauten sind jetzt eben Maßstab 1:64." Um alles 1:1 umzusetzen, müssen die Zimmermänner, Tischler und Bühnenbildner noch einiges tun. In vier Wochen ist Premiere von "Winnetou 1 - Blutsbrüder." Spätestens dann wollen die Schauspielerinnen und Schauspieler das Holz im Modell gegen den Sand der Bühne austauschen.

