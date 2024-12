"Das Geheimnis der Weihnachtskiste": Neuer Roman von Lisa Ahland Stand: 25.12.2024 10:01 Uhr Weihnachtsromane sind perfekt, um sich vom Trubel abzulenken. Der Roman "Das Geheimnis der Weihnachtskiste" von Lisa Ahland spielt in Husum an der Nordsee und basiert auf einer ganz realen und dennoch geheimnisvollen Weihnachtskiste.

Rike bekommt eine alte Weihnachtskiste in die Hände. Darin: Baumketten, Kerzenhalter, Baumanhänger, Lametta - und alte Briefe.

Langsam zog ich die Papplasche aus der Öse, der Karton fühlte sich rau und porös an unter meinen Fingern. Erst sah ich nur eine Lage braunes Seidenpapier, das ich vorsichtig zurückschlug. Darunter zeigten sich mehrere Gegenstände, die ich nun behutsam nacheinander aus der Kiste holte. Erst jetzt merkte ich, dass ich die Luft angehalten hatte. Ausschnitt aus "Das Geheimnis der Weihnachtskiste"

Die Kiste ist ein Exponat im Weihnachtshaus in Husum. Eigentlich ist die Hauptfigur Rike im Roman "Das Geheimnis der Weihnachtskiste" an der Nordsee, um ihre Mutter Vally zu unterstützen. Nach dem Tod von Rikes Vater löst ihre Mutter den Hausstand auf. Ein emotionaler Kraftakt auch für Rike, doch auch die Kiste wird sie noch sehr beschäftigen.

Geschichte ist Fiktion - die Weihnachtskiste hingegen real

Die Autorin Lisa Ahland fand die Vorstellung spannend, Weihnachtskisten als eine Art Familienchronik zu sehen, die Jahr für Jahr wächst: "Familienmitglieder geben dort Gegenstände hinein, die dann von Generation zu Generation weitergegeben werden und diese Gegenstände sind alle mit Bedeutung aufgeladen. Mit Erinnerungen, mit besonderen Momenten, vielleicht auch mit Verlusten. Auf der anderen Seite habe ich dann gedacht: Wie wäre denn, wenn sich in so einer Weihnachtskiste ein Familiengeheimnis verbergen würde - beziehungsweise der Schlüssel zu einem Familiengeheimnis."

Die Geschichte rund um Rike und ihre weihnachtsmuffelige Mutter Vally ist Fiktion. Die Weihnachtskiste im Husumer Weihnachtshaus gibt es hingegen wirklich.

Geschichte über die Sehnsucht nach dem perfekten Weihnachtsfest

Daten zum Buch Titel: "Das Geheimnis der Weihnachtskiste"

Autorin: Lisa Ahland

Verlag: Goldmann-Verlag

ISBN: 9783641316839

Seiten: 301 Seiten

Preis: 18 Euro

Ein Bericht im Schleswig-Holstein Magazin im NDR Fernsehen über die geheimnisvolle Kiste hatte Lisa Ahland zu ihrem Roman inspiriert. Die Autorin lebt in Lübeck, also in der Nähe der Ostsee. Für die Recherche zog es sie an die Nordsee, zum Weihnachtshaus in Husum. Die Sammlung hat sie beeindruckt. "Das sind drei Etagen mit über 10.000 Gegenständen, die Kulturgeschichte erzählen. Viele verschiedene Epochen, die dort abgebildet werden. Baumschmuck aus der Biedermeier- und der Jugendstil-Zeit. Es ist auch total interessant, zu sehen, wie sich die Dekoration um Weihnachten herum verändert hat. Der Wandel von Weihnachten in den letzten 200 Jahren wird dort ganz toll dargestellt."

"Es fühlt sich nicht richtig an, dass wir das alles hier zurücklassen. Macht es dir nichts aus, dich von all dem zu trennen?" Ich machte eine Bewegung, die die ganze Fischerkate umspannte. Vally löste sich von mir und sah mich lange an. "Nein", sagte sie schließlich. "Ich trenne mich ja nur von den Dingen. Die Erinnerungen nehme ich alle mit." Ausschnitt aus "Das Geheimnis der Weihnachtskiste"

"Das Geheimnis der Weihnachtskiste" ist auch eine Geschichte darüber, wie es ist, an Weihnachten als erwachsener Mensch nach Hause zu kommen. Wie es ist, Elternteile und das Elternhaus zu verlieren. Was passiert, wenn jahrzehntelang Unausgesprochenes ans Licht kommt. Und nicht zuletzt ist es eine Geschichte über die Sehnsucht nach dem perfekten Weihnachtsfest.

