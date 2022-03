Eva Diederich

Ich hatte eigentlich den Vorsatz: "Ich will zum Radio!" Ein Volontariat später landete ich 2010 im NDR Studio Lübeck, beim Fernsehen. Ob Live-Einsätze, Berichte aus Politik und Gesellschaft oder Spontanreportagen bei der "Dorfgeschichte" - gerade die Mischung macht für mich den Spaß an der Arbeit aus. Seit 2014 unterstütze ich das Team der Schleswig-Holstein 18:00 Moderatoren.

Viele Interessen - am liebsten alles auf einmal

Hobbys habe ich viele: Sport, Klavier, Singen, Segeln, Motorrad fahren und Tanzen - am liebsten alles gleichzeitig. Geboren bin ich mitten im Rheinland, in der Nähe von Düsseldorf. Dort habe ich Anglistik studiert und mich alle Jahre wieder begeistert ins närrische Treiben gestürzt. Der Karneval - das ist eigentlich das einzige, was mir fehlt hier oben im Norden, im Land zwischen den Meeren.