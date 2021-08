Alexandra Bauer

Ich erinnere mich noch gut daran, wie nervös ich vor meiner allerersten Radiosendung war. Damals war ich Anfang 20, frisch aus meiner Heimatstadt Darmstadt nach Frankfurt am Main gezogen und durfte bei der jungen Welle YOU FM vom Hessischen Rundfunk am Wochenende moderieren. War das aufregend!

Drei Jahre später haben mich Fischbrötchen, Wasser und ein neuer Job bei N-JOY in den Norden gelockt. Mit meinem Politik-Bachelor in der Tasche bin ich nach Hamburg gezogen. Nach meinem Master in Journalistik und Kommunikationswissenschaft ging es dann ins zweijährige journalistische Volontariat beim NDR. Dabei habe ich den Norden erst so richtig kennengelernt. Bei meinen Stationen in Hannover, Schwerin und Kiel habe ich mich vor allem in das schöne Schleswig-Holstein verguckt.

Vom Jugendradio zur Fernsehreporterin

Seit August 2020 arbeite ich in Kiel als Fernsehreporterin für die Redaktion "Politik und Recherche" und düse dabei auf meinem Fahrrad zwischen Landeshaus und Landesfunkhaus hin und her. Landtagssitzungen, politische Debatten und was das mit den Menschen hier macht, finde ich total spannend. Und das Beste: Jeden Tag lerne ich dazu! Zwischendurch durfte ich für den Ostseereport zwei Abstecher nach Schweden machen und stand dabei das erste Mal auch vor der Kamera. Neu im Team von Schleswig-Holstein 18:00 freue ich mich nun auf eine Studiowoche im Monat.

Der Reiz des Neuen

Die Abwechslung macht's! Das gilt für mich nicht nur beruflich, sondern auch privat. Segelkurs auf der Alster, Windsurfkurs auf Fehmarn oder Paddeln am Plöner See - habe ich alles ausprobiert. Sonst reise ich gerne durch die Welt, vor allem ferne Länder haben es mir angetan. Neben meinem neuen Rennrad liebe ich Musik, spiele hin und wieder auf dem alten E-Piano meines Klavierlehrers und gehe leidenschaftlich gerne auf Festivals und Konzerte.

