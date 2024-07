Stand: 16.05.2011 12:00 Uhr Trauer um Thomas Berndt

Panorama trauert um Thomas Berndt. Die Redaktion hat einen herausragenden Autoren verloren, die Mitarbeiter einen ihrer vertrautesten Kollegen. Viel zu früh starb Thomas Berndt am Sonnabend, den 14. Mai.

Thomas Berndt hat in den vergangenen 16 Jahren Panorama geprägt wie kaum ein anderer. Seine Recherchen in der Islamistenszene und im gesamten Bereich der inneren Sicherheit waren fester Bestandteil der Panorama-Sendungen der letzten Jahre. Mit den "Todespiloten", einer Dokumentation zu den Attentätern des 11. September, gewann er den Grimme-Preis. Seine Reportagen aus Asien gehörten zum Besten, was es von dort zu sehen gab. Sein Lebenstraum, als Korrespondent nach Tokio zu gehen, ist nicht mehr in Erfüllung gegangen. Die Leidenschaft von Thomas Berndt für Geschichten und exzellentes Fernsehen wird Panorama und dem NDR fehlen.

Thomas Berndt gehört zu Panorama. "Was würde Thomas sagen?" wird bei den Redaktionskonferenzen, bei den Abnahmen im Kopf bleiben. Er wird eine große Lücke in der Redaktion hinterlassen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.