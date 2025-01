Die wichtigsten Fakten zu PFAS in Skiwachs

Das hängt von der Menge und der Dauer der Exposition ab. Laut BfR werden PFAS überwiegend beim Auftragen des Wachses aufgenommen. Eine Studie aus Norwegen bestätigt das. Sie hat den Zusammenhang zwischen hohen PFAS-Konzentrationen in der Luft während des Wachsens und erhöhten PFAS-Werten bei den Skiwachsern im Blut untersucht.



Auch eine aktuelle Studie aus den USA hat das Blut von Menschen getestet, die regelmäßig PFAS-haltiges Skiwachs aufgetragen haben oder sich oft in Räumen aufgehalten hatten, in denen es verwendet wurde. Die Forschenden kommen zu dem Schluss: Je öfter und länger die Teilnehmenden PFAS-haltigem Skiwachs ausgesetzt waren, desto höher waren die PFAS-Konzentrationen in ihrem Blut.



Bei manchen PFAS hat die WHO nachgewiesen, dass sie Krebs erregen beziehungsweise wahrscheinlich Krebs erregen und das Immunsystem schädigen können. Eine dieser Substanzen - der Stoff PFOA - wurde 2020 in der EU verboten, war bis dahin aber oft in Skiwachs enthalten.



Die PFAS, die in heutigen Skiwachsen verwendet werden, sind nicht so umfassend erforscht wie PFOA. Doch aufgrund des sehr ähnlichen Aufbaus vieler PFAS gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass auch weitere Chemikalien aus der Stoffgruppe problematisch sein können.



Laut BfR sei eine Aufnahme beim reinen Fahren mit PFAS-gewachsten Skiern "vernachlässigbar". Allerdings kämen PFAS etwa über den Abrieb der Skier auch in die Umwelt. Dort verbleiben sie sehr lange und können über Nahrung und Trinkwasser wiederum vom Menschen aufgenommen werden, erklärt das BfR.