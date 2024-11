Trumps Sieg und die Angst danach Sendedatum: 07.11.2024 21:45 Uhr Donald Trump kurz vor dem Einzug ins Weiße Haus. Wird er nun Rache nehmen wie angekündigt? Seine politischen Gegner haben Angst. Wie geht es weiter in den USA?

"Überlege, was das Schlimmste ist, was nach der Wahl passieren kann und wie stolz du dann noch darauf bist, wem du eine Stimme gegeben hast." Solche simplen Fragen lösen in vielen Amerikanerinnen und Amerikanern mehr Emotionen aus als früheren Wahlen. Sie offenbaren, wie sehr die Menschen auseinander gedriftet sind. Ein gespaltenes Land, eine Jahrhundertwahl, die die ganze westliche Welt erschüttern kann.

Direkt nach der Wahl will "Panorama" erste Antworten zum Danach finden. Wie geht es weiter? Vor allem für die Verlierer?

Panorama: "Aufstand der Enttäuschten?", Donnerstag, 21.45 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek.

