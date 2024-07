Stand: 21.03.2024 17:00 Uhr Rammstein - viel Aufregung um nichts?

Panorama v. 21.03.2023

Rammstein - Die Reihe Null

Anmoderation Anja Reschke: "Herzlich Willkommen zu Panorama. Was ist Recht und was Unrecht? Dafür gibt’s Gesetze. Aber es gibt ja auch Bereiche, die nicht geregelt sind, bei denen wir aber trotzdem ein Unrechtsbewusstsein haben. Wenn sich etwa jemand an der Supermarktkasse vordrängelt, ist klar: Das ist nicht in Ordnung. Obwohl es ja nicht verboten ist. Bei solch banalen Beispielen ist das einfach. Wie sieht es aber nun aus bei einem Fall Till Lindemann, Sänger der sehr bekannten Band Rammstein. Vor einem Jahr wurden Vorwürfe bekannt, dass auf seinen Konzerten ein regelrechtes Netzwerk etabliert worden sein soll, um ihm junge Frauen zuzuführen. Mit denen er Sex haben wollte und teilweise sogar hatte. Recht oder Unrecht? Das wurde schnell abgeräumt, auch mit dem Argument: Das sollen Gerichte entscheiden. Nur: Genau so wenig wie es ein Gesetz gegen Vordrängeln im Supermarkt gibt, gibt es eins zum Verhalten von Rockstars gegenüber weiblichen Fans. Wir müssen uns also selbst ein Urteil bilden, ob wir das in Ordnung finden oder nicht. Und dafür müssen wir denen zuhören, die es erlebt haben. Meine Kolleginnen und Kollegen haben das über Monate getan."

Die Nordirin Shelby Lynn. Zwei Wochen nach dem Rammstein Konzert, das ihr Leben verändert hat. Das Handy ist für sie eine Art Video-Tagebuch. Im Mai 2023 ist sie zum Tourauftakt von Rammstein in Litauen.

O-Ton Shelby Lynn: "Gegen halb 12 war ich Mittagessen. Ich wollte genug im Bauch haben und trinken. Ich hatte so eine gute Pizza. Und dann musste ich mich beeilen. Duschen, mich anziehen, mich schminken. Ich habe mich richtig auf den Abend gefreut. Hatte Rammstein im Hintergrund laufen."

Chat-Verlauf: Shelby Lynn: "Ich werde den ganzen Abend Fotos machen." Freundin: "Ich freue mich so für Dich."

Es ist Shelby Lynns erstes Rammstein Konzert. Am frühen Abend soll sie zum Einlass kommen.

O-Ton Shelby Lynn: "Eine Woche vor dem Konzert hatte ich von Partys gehört. Ich habe einer Alena geschrieben. Ich hatte gehört, dass sie Partys organisiert. Sie ist auf Instagram. Und dann hat sie mir einen Link zu einer WhatsApp Gruppe geschickt: Du bist eingeladen."

Whatsapp: Alena: "bitte postet ein foto mit eurem gesicht."

Alena: "hallo mädels! (…) Dress code: gutes make-up und haare, helle, farbenfrohe, feminine, elegante cocktailkleider, sommer-blumenkleider, Bitte nicht ganz in schwarz! (…) Ich kann euch helfen."

Ein Crewmitglied trifft Shelby Lynn und rund 30 weitere Frauen am Gästelistenzelt.

O-Ton Shelby Lynn: "Er meinte, wir sollen uns alle in einer Reihe aufstellen. Und dann holte er sein Handy raus und hat alle Mädchen gefilmt, von oben bis unten. Dann hat er ein paar ausgewählt, unter anderem mich und uns in den Pre Party Raum geführt. Unsere Handys wurden uns abgenommen."

Zu der Party soll sogar der Rammstein Sänger Till Lindemann kommen.

O-Ton Shelby Lynn: "Till saß da und ich saß hier. Ich habe mir einen Wodka eingeschenkt, gemixt mit einem No-Name Energy Drink. Und dann hatte ich noch ein Glas Prosecco und einen Tequila Shot, den Till an alle dort verteilt hat."

Rammstein ist einer der größten Live-Acts der Welt. Die Luftaufnahme zeigt, wie Zehntausende Fans vorfreudig auf das Konzert warten. Nach dem Vorglühen führt das Crewmitglied - er nennt sich Joe - die Frauen in die so genannte Reihe Null - noch vor das Gitter der ersten Reihe. Also direkt vor die Bühne. Handys nehmen die pompöse Inszenierung von Rammstein und Sänger Till Lindemann auf. Shelby Lynn sagt später, dass sie auf ihren Videos schon ganz schön drüber wirkt. Sogar die langweilige Konzertpause dreht ein Fan.

O-Ton Shelby Lynn: "Joe holt mich ab und führt mich unter die Bühne, um Till zu treffen. Joe macht einen Vorhang auf und sagt: Wir sind da. Und ich denke sofort: Oh nein. Hier stimmt was nicht. Hier geht’s um Sex."

Was die Handys hier aufnehmen, ist offenbar ein Ritual. Auf der Bühne: ein DJ-Set. Till Lindemann derweil: Unter der Bühne.

O-Ton Shelby Lynn: "Till kommt rein. Ich sage sofort: 'Wenn Du für Sex kommst, ich will das nicht.' Sex ist etwas ganz Besonderes für mich. Er wird wütend und schreit: 'Joe hat gesagt, du machst mit.' Dann verschwindet er durch den Vorhang. Ich warte eine Minute, dann mache ich den Vorhang auf. Er ist immer noch da und schreit mich an 'Nein, DU wartest da drin.'"

Handyvideo Shelby Lynn: "Till Lindemann wollte Sex mit mir. Und ich hab gesagt: Nein."

Shelby Lynn sagt, sie habe einen Filmriss. Bei der After-Show-Party habe sie sich übergeben müssen und Hilfe gebraucht, ins Hotel zu kommen. Dort entdeckt sie blaue Flecken an ihrem Körper. Sie hat den Verdacht, man habe ihr Drogen gegeben. Belegen kann sie das nicht. Wie die blauen Flecken entstanden sind, weiß sie bis heute nicht. Mit einem Twitter-Post will sie andere Fans warnen: "Ich bin das Mädchen, das bei Rammstein unter Drogen gesetzt wurde. Ich werde einen langen Post dazu machen." Hunderte teilen das. Wir vom NDR berichten kurz darauf über weitere Vorwürfe.

O-Ton Tagesschau: "Mehrere junge Frauen berichten nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen am Rande von Konzerten."

Werden bei "Rammstein"-Konzerten Fans für Sex mit Till Lindemann gecastet? Die Welt am Sonntag und der Spiegel sprechen mit Frauen. Rammstein ist eine der international erfolgreichsten deutschen Bands. Das Konzertvideo zeigt die opulente Feuershow vor zehntausenden Fans in New York. Die Vorwürfe wiegen schwer: Hat Till Lindemann seinen Status als Superstar gegenüber jungen Fans missbraucht? Rammstein und Till Lindemann weisen zurück, dass durch Bandmitglieder am Rande von Konzerten Gesetze gebrochen wurden und dass Shelby Lynn unter Drogen gesetzt wurde. Die Rammstein Konzerte sind oft provozierend und vulgär. Schon bei ihrem Durchbruch in den 90ern - wie bei dieser verstörenden Showeinlage in San Francisco. Die Songtexte handeln von Gewalt. Männlichkeit. Sex. Die Grenzen zwischen Kunst und Realität verschwimmen bei Till Lindemann aber offenbar. Bei Soloauftritten zeigt er dieses freizügige Video: Till Lindemann beim Sex mit zwei Frauen unter der Bühne.

In so eine Kammer soll auch Shelby Lynn geführt worden sein. Kaum jemand aus der Musikszene traut sich öffentlich über Till Lindemann und Sex mit Fans zu sprechen. Nach langen Überlegungen stimmt eine Insiderin aus Russland einem Interview zu. Treffpunkt: Istanbul. Anna Yakina ist Musikmanagerin. Sie war mit Weltstars auf Tournee.

O-Ton Anna Yakina, Musikmanagerin: "Ich möchte betonen, dass alles, was ich hier sage, meine eigene Meinung ist."

Sie hat bei Rammstein Gigs gearbeitet. Mit dem Projekt Lindemann war sie auf Tour in Russland.

O-Ton Anna Yakina, Musikmanagerin: "Nach dem Konzert hat sich Till mit einer Gruppe von Mädchen in seiner Garderobe eingeschlossen. Als ich das beobachtet habe, wurde die Tür von seinem Bodyguard bewacht. Niemand durfte rein. Und dann fängt man an zu merken, dass etwas nicht stimmt. Die Mädchen kommen nicht von selbst. Sie werden wortwörtlich hineingetrieben - Backstage, ins Restaurant, ins Hotel. Sie werden ihm wie auf einem Teller serviert."

Till Lindemann hat dafür über Jahre offenbar ein Netzwerk an Vertrauenspersonen. Darunter sein Ex-Bodyguard und sein Privatmanager. Der DJ Joe Letz. Er soll Shelby Lynn unter die Bühne geführt haben. Und: Alena Makeeva. Sie nennt sich selbst Casting-Direktorin. Sie ist die Haupt-Kontaktperson für die Frauen. Alle Crewmitglieder lassen Anfragen unbeantwortet.

Alena Makeeva schreibt nach eigenen Angaben mit hunderten Frauen in vielen Ländern, um sie für die Reihe Null oder private Treffen mit Till Lindemann zu rekrutieren.

O-Ton Anna Yakina, Musikmanagerin: "Alena ist mal zu mir gekommen. Sie hat mir erzählt, dass sie sich eine coole Sache ausgedacht hat. Während Till auf der Bühne ist, würde sie ein paar Mädchen in sein Hotelzimmer bringen. Die Mädchen sollen im stockdunklen Zimmer auf Till warten, und wenn er kommt, sollen sie ihm einen blasen."

Wie sie offenbar rekrutiert werden sollte, hat die Youtuberin Kayla Shyx in einem viel beachteten Video beschrieben. Lindemann und sie streiten derzeit vor Gericht. Wir haben mit etwa 20 Frauen gesprochen, die für die Reihe Null gecastet wurden. Zwei von ihnen sprechen offen vor der Kamera. Zeigen Fotos und Chats.

Chat Alena und Laura: Alena: "Hi! Gehst Du zu der Rammsteinshow in Gelsenkirchen? Ich suche noch Frauen für die Party mit der Band. Mach Dir keine Sorgen, ich kenne die Band seit 7 Jahren."

O-Töne Laura K.: "Ich dachte halt, erst, jemand würde mich verarschen wollen. Und im Laufe des Gesprächs wurde es halt immer expliziter."

Monique Tavares de Oliveira: "Ich bin um das Stadion herumgegangen, da kam ein Mann auf mich zu. Er hat mich auf eine Party eingeladen, auf die After-Aftershowparty von Rammstein."

Kayla Shyx: "Hinter uns wurde die Tür zugemacht. Da standen nochmal Security-Männer vor diese Tür hinter uns. Da war ich halt schon verwirrt und habe diese Alena halt noch mal gefragt "Wohin gehen wir?" Oh it‘s just a little party. I’s more private party."

Monique Tavares de Oliveira: "Er hat sich vor dem Spiegel geschminkt. Anfangs war er höflich und hat mich gefragt: Was möchtest du trinken?"

Kayla Shyx: "Nichts wurde mir davon gesagt, dass ich in einer Umkleidekabine mit zwei Couches und Alkohol mit meinem Handy abgegeben mit irgendwie von Till Lindemann ausgesucht werden soll. Ich bin gerade hier als potentieller Fick."

Monique Tavares de Oliveira: "Nach diesem Drink, ist die Stimmung gekippt. Er stand auf, steckte den Kopf durch die Tür und brüllte den Flur runter: "Bringt die Frauen, bringt mehr Frauen, bringt die Frauen." Und dann kam er zurück und war sauer. Er war sauer, weil keine weiteren Frauen gebracht wurden."

Chat Alena: "Magst Du Till? Er ist in Düsseldorf und möchte Gesellschaft. Ich möchte ein nettes Mädchen für ihn finden für Spaß im Hotel. Er ist sehr nett, ein richtiger Gentleman."

O-Ton Laura K.: "Ich hatte da auch noch extra gefragt, warum man sich dann für so einen Zweck da nicht eine Prostituierte sucht. Nicht, dass ich das besser finden würde. Worauf Alena mir dann halt entgegnete, dass er halt gerne mit Frauen schläft, die ihn halt wirklich mögen."

Sie lehnt das Angebot im Chat ab. Die anderen beiden verlassen Till Lindemanns Party frühzeitig. Elnara Nuriieva war selbst ein großer Rammstein Fan. Sie lernt Alena Makeeva bei einem Videodreh kennen. Später hilft sie bei der Rekrutierung von Frauen für ein Konzert. Heute bereut sie das.

O-Ton Elnara Nuriieva-Letova: "Ich kenne Frauen, die genau das wollten, die Alena geradezu angebettelt haben, Till zu treffen. Aber dann gab es eben auch andere, die keine Ahnung hatten, worauf sie sich da einlassen."

Auch Cynthia A. wurde von Alena Makeeva in eine Chatgruppe der Reihe Null eingeladen. Sie meldet sich für eine Tanzperformance mit Till Lindemann beim Solo-Konzert in Hannover.

Chat Alena: "Hi! Ich brauche 3-6 Mädchen, die Teil der Show sein wollen. Die Mädels sollten Unterwäsche tragen und stehen neben Till. Es wird so eine Art Discoball."

Im Sommer 23 sprechen wir zum ersten Mal mit Cynthia. Verdeckt. Sie will nicht, dass ihr Vater sie erkennt. Denn wenn sie sich richtig erinnert, hat sie mit ihm das erste Mal Rammstein gehört. Im Autoradio. Als Teenager wird sie richtiger Fan.

O-Ton Cynthia A. (Name geändert): "Ich habe extrem viel Rammstein gehört. Jeden Tag. Ich mochte die Texte und ich mochte auch Provokation total gerne. Und am Anfang fand ich das alles ein bisschen albern und dachte irgendwie: okay, ist das jetzt ironisch gemeint? Aber als ich mich dann darauf eingelassen habe, habe ich halt geglaubt zu verstehen, woher halt diese Texte und diese Musik und die Ästhetik auch kommt. Und dann ist das halt voll ein Teil von mir geworden. Ich habe mich darin total wieder erkannt."

Im Februar 2020 kommt sie zur Probe der Performance in die Konzerthalle. Ein Crewmitglied führt sie in den Backstage Bereich. Dort trifft sie Till Lindemann. Ihr Idol. Ihre Erinnerung hat sie an Eidesstatt versichert.

O-Ton Cynthia A. (Name geändert): "Dann hat er quasi so eine "Komm her Bewegung" gemacht mit seinem Finger und dann bin ich halt zu ihm hingegangen und dann hat er gesagt: "Komm mal mit, ich zeig dir was." Also meine Erwartung war definitiv nicht, dass wir jetzt miteinander schlafen. Dann hat er halt sofort angefangen eigentlich schon mich zu küssen und ähm ja, mit mir Sex zu haben. Ich war in dem Moment eigentlich nur so ein Stück Fleisch und ich habe dann einfach gewartet, bis es vorbei ist. Es ist ihm wahrscheinlich auch sehr schwergefallen, mit mir Sex zu haben, einfach weil mein Körper so reagiert hat. Ich habe danach auch sehr stark geblutet. Und dann hat er gesagt 'Danke, jetzt geht es mir besser.' Wir mussten dann halt eben da auftreten und ich war ab dem Moment einfach schon komplett neben der Spur."

In dem Fan-Video tanzt Cynthia im engen Plastikball neben Lindemann, der bedeutungsschwanger "Alle Frauen alles meins" singt.

O-Ton Cynthia A. (Name geändert): "Ich kann ihm jetzt nicht den Vorwurf machen, dass er sich irgendwie gegen meinen Willen verhalten hat oder dass ich irgendwie nein gesagt habe oder dass ich mich gewehrt habe. Aber es war halt auch einfach keine Situation, in der ich hätte nein sagen können, weil irgendwie hatte ich ja auch das Gefühl, er ist Till Lindemann und er ist ein Rockstar und ich bin total der große Fan."

Laut Lindemanns Anwalt sei die Begegnung einvernehmlich gewesen. Er will uns gerichtlich verbieten lassen, über Cynthias Fall zu berichten - teilweise erfolgreich.

O-Ton Elnara Nuriieva-Letova: "Aus meiner Sicht, ist das Missbrauch. Der tiefe Wunsch der Mädchen, ihr Idol zu treffen, wird missbraucht."

In Nordirland arbeitet Shelby Lynn als Beamtin. Sie sei ohne ihr Wissen - offenbar für Sex - rekrutiert worden. Darauf wollte sie öffentlich hinweisen. Seitdem bekommt sie hunderte Nachrichten. Von anderen Frauen aus der Reihe Null. Und von Rammstein-Fans.

O-Ton Shelby Lynn: "Es gibt Leute, die sich bei mir entschuldigen und sagen: Ich habe Dir anfangs nicht geglaubt. Ich liebe Rammstein so sehr, aber ich kann sie nicht mehr hören. Und dann gibt’s Verrückte. Einer hat 200.000 Dollar geboten, um mich umbringen zu lassen."

Die Polizei in Vilnius stellt noch im Sommer erste Ermittlungen zu ihrem Fall wieder ein. Till Lindemann klagt gegen Shelby Lynn. Ihre Vermutung, unter Drogen gesetzt worden zu sein, soll sie nicht mehr äußern dürfen. Schon in den 90ern hat die Band offenbar wild mit Fans gefeiert. Die Doku Rammstein in Amerika zeigt die exzessiven Partys auf der Tour.

O-Ton Till Lindemann, Rammstein: "Man hat, wenn man von der Bühne kommt, eine ganz eigenartige Chemie im Körper und die muss so kompensiert werden und dafür ist glaube ich so eine Party ganz gut glaube ich, dass man langsam wieder runterkommt. Das Elend dabei ist, dass man immer sehr viel trinkt. (Quelle: Rammstein in Amerika. Dokumentation 2015)

Peter Lubrich hat Fans zu After-Show-Parties eingeladen. Er war in den Nullerjahren rund sechs Jahre bei Rammstein-Tourneen für die Sicherheit zuständig. In der Security gibt es eine Art Ehrenkodex: Man spricht nicht über das, was man sieht. Doch ganz allgemein: Groupies habe es schon immer gegeben - Sex, Drugs, Rock’n‘Roll - den Spruch gebe es ja nicht umsonst. Aus seiner Sicht waren die Begegnungen immer einvernehmlich.

O-Ton Peter Lubrich, Ex-Security Rammstein: "Ich habe jemand aus dem Publikum angesprochen und habe gesagt 'Hey, hast du Interesse? Möchtest du heute Abend noch mal mit der Band einen Wein oder Bier trinken? Gelegenheit kann ich dir jetzt geben. Hier haste nen Pass. Kommst du mit?' Ich hab auch schon erlebt, dass Frauen mitkamen, die ihre Freunde haben stehen lassen. Oh, es gibt After Show. Entsprechend gierig sind die. Das ist, wie wenn du mit ner Wurst durch eine Horde Hunde laufen wirst die drei Tage nichts gegessen haben."

Im Sommer vergangenen Jahres ist die Frage, ob der Superstar Till Lindemann Grenzen nicht akzeptiert hat, das große Thema in Deutschland. Die Reihe Null ist für die drei Berlinkonzerte im Juli 23 verboten worden. Rund 300 DemonstrantInnen treffen auf ca. 60.000 Rammstein Fans.

O-Töne Rammstein-Fans, Martina Müller: "Es ist lächerlich. Das ist doch klar, dass es in der After Show Party nicht um Zitronen Tee geht, dürfte klar sein. Man kann immer noch sagen, nein ich möchte net. Und somit ist der Käs gefresse."

Patrick Scawn: "Ich selbst als Rammstein-Fan stehe da zwiegespalten. Man glaubt natürlich den Frauen. Man glaubt natürlich auch der Band. Ich finde Vorverurteilung, so wie in diesem Sinne, sind total fehl am Platz. Man sollte das auf jeden Fall den Behörden überlassen mit den Ermittlungen und abwarten was daraus jetzt wird."

Fan: "In Deutschland zählt die Unschuldsvermutung."

Christian Schulz: "Man hat Wut auf die Medien. Dass man so kritisch mit Till Lindemann umgeht, ist ok. Aber man muss auch fair sein."

Das Credo vieler Fans: Die Justiz soll entscheiden, ob Till Lindemann Grenzen überschritten hat. Die meisten hatten ihre Tickets schon Monate im Voraus gekauft. Im Stadion: Keine Erklärung zu den Vorwürfen. Till Lindemann wandelt eine Liedzeile um. Ein Besucher lädt das Video mit der beleidigten Aussage hoch: "Alle haben Angst vor Lindemann". (Quelle Youtube). Bereits vor dem Konzert hatte Schlagzeuger Christoph Schneider ein Statement veröffentlicht:

Statement Christoph Schneider: "Gewisse Strukturen sind gewachsen, die über die Grenzen und Wertvorstellungen der restlichen Bandmitglieder hinausgingen. (…) Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt und sich seine eigene Blase geschaffen. Mit eigenen Leuten, eigenen Partys, eigenen Projekten."

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gut zwei Monate gegen Till Lindemann. Durch die Berichterstattung war der Verdacht von Sexualstraftaten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgekommen. Das Verfahren wurde eigestellt, auch weil sich keine mutmaßlich Betroffenen gemeldet haben.

O-Ton Sebastian Büchner, Staatsanwaltschaft Berlin: "Wir haben es im Bereich der Sexualstraftaten ohnehin natürlich immer eine große Hürde zu überwinden. Und ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, dass diese Hürde durch die mediale Begleitung, die es da schon gab, einfach noch mal sehr viel höher gelegt wurde."

Simone Kämpfer ist Strafverteidigern und Ex-Staatsanwältin. Sie führt Ermittlungen zu MeToo-Fällen und Machtmissbrauch für Unternehmen, etwa zum ehemaligen Bild-Chefredakteur. Zum Fall Till Lindemann äußert sie sich nicht. Sie beobachtet aber die öffentliche Debatte zu prominenten MeToo Fällen. Die Einstellungen von Ermittlungen nähmen viele wie einen generellen Freispruch wahr.

O-Ton Simone Kämpfer, Strafverteidigerin: "Die Debatte ist häufig sehr schnell beendet an dieser Stelle. Das liegt daran, dass in der Berichterstattung zu MeToo häufig nicht klar genug getrennt wird zwischen der Frage, was ist eigentlich strafrechtlich vorwerfbar und was könnte man moralisch diskutieren. Da werden viele Begriffe auch vermischt, sie ähneln sich. Machtmissbrauch klingt so ein bisschen ähnlich wie sexueller Missbrauch. Grenzüberschreitung klingt sehr strafbar."

Mutmaßliche Fälle von Machtmissbrauch gehören nicht vors Strafgericht, sagt Kämpfer.

O-Ton Simone Kämpfer, Strafverteidigerin: "Was ist Machtmissbrauch? Macht hat man über jemand anderen, wenn man qualifiziert überlegen ist aus welchem Grund auch immer. Weil man der Vorgesetzte ist, weil man wohlhabender ist, reicher ist schöner, klüger. Manchmal wird Macht auch missbraucht in diesem Zusammenhang. Manchmal ist das auch moralisch verwerflich. Mit dem Strafrecht hat es zunächst man nichts zu tun."

O-Ton Sebastian Büchner, Staatsanwaltschaft Berlin: "Allein der Umstand, dass etwas strafrechtlich nicht relevant ist, bedeutet nicht, dass es nicht gesellschaftlich relevant ist und in anderen Bereichen relevant sein könnte."

Auch die CDU/CSU Fraktion erkennt die Relevanz des Themas. Sie lädt Shelby Lynn zur Diskussion in den Bundestag ein. Es geht um Gewalt gegen Frauen und Machtmissbrauch. Die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär führt durch den Abend. Mehr als ein Drittel aller Frauen in Deutschland würden Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt.

O-Ton Shelby Lynn: "Egal was andere denken. Ich stehe ein für Gerechtigkeit."

Die Aufmerksamkeit für Machtmissbrauch ist Shelby Lynn wichtig. Aber persönlich steht sie unter Druck. Klagen von Lindemann, Shitstorms, depressive Phasen in den fünf Monaten seit dem Rammsteinkonzert.

O-Ton Shelby Lynn: "Ich habe eigentlich eine ziemlich dicke Haut. Ich habe heute den ganzen geredet. Ich bin gerade ganz schön durch. Sorry, können wir stoppen?"

Till Lindemann wird von dem bekannten Medienanwalt Simon Bergmann vertreten. Der geht auch gegen Zeitungen und Sender vor Gericht. Er will Passagen aus Artikeln verbieten lassen. Auch aus unseren NDR-Veröffentlichungen.

O-Ton Simon Bergmann, Anwalt: "In Fällen von MeToo ist das häufig die Situation, dass die Aussage gegen Aussage haben. Und da ist meine Kritik, die ich an die Medien richte, dass hier viel zu früh und viel zu vorschnell über derartige Dinge berichtet wird in Form eines Verdachts. Mit der Folge, dass die Betroffenen ihr Leben lang stigmatisiert und angeprangert sind."

Wir müssen fünf Sätze und eine Passage ändern. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Der Kern unserer Berichterstattung bleibt bestehen: Das Sex-Casting rund um die Reihe Null und der Verdacht des Machtmissbrauchs.

O-Ton Simon Bergmann, Kanzlei Schertz Bergmann: "Über dieses Rekrutierungssystem, da kann man natürlich moralisch diskutieren und den Zeigefinger erheben. Auch ich, sage ich jetzt ganz offen, würde es nicht, möchte es nicht begrüßen. Andererseits, und um das geht es hier eigentlich, es ist in allen Fällen, nach meiner Kenntnis und nach den Aussagen meines Mandanten, um Sex gegangen, zu dem die Frauen zugestimmt haben, den die Frauen gewollt haben und es für den Mandanten auch nie erkennbar war, dass es anders sein könnte. Und der Trick jetzt ihm dennoch irgendwas vorwerfen zu wollen, ist der, das mit Machtmissbrauch zu begründen."

Cynthia, die Frau, die nach dem Sex mit Till Lindemann im Plastik-Ball getanzt hat. Sie wollte genau auf diese Machtgefälle hinweisen. Im englischen gibt es ein Wort: Starstruck - im Bann des Idols.

O-Ton Cynthia A. (Name geändert): "Überwiegend ging es um diesen Machtmissbrauch, der viel komplizierter ist als eine einfache Straftat. Und dass es eben super viele Beweise dafür gab, dass es diese Strukturen gibt. Dass dann Leute halt gesagt haben, na ja, ähm. Wenn das kein Urteil gibt, dann ist er halt unschuldig."

Anna Yakina sagt, dass auch andere Künstler Sex mit Fans hätten. Doch diese systematische Rekrutierung habe sie nur bei Till Lindemann erlebt.

O-Ton Anna Yakina, Musikmanagerin: "Ich versuche mir selbst zu erklären, was das alles soll, warum das alles passiert. Warum auch alle schweigen. Ich finde das wirkt wie in einer Sekte. Dem Sekten-Guru wird alles geglaubt und seinen Anweisungen gefolgt. Für mich ist es wie Frauenhandel - wenn Du ein anderes Wort dafür hast, sag es mir."

Rammstein geht dieses Jahr wieder auf Stadion-Tournee. Die meisten Konzerte sind bereits ausverkauft. Die Band ließ eine Anfrage unbeantwortet.

O-Ton Cynthia A. (Name geändert): "Allein dadurch, wie die Leute darauf reagiert haben, was Menschen geschrieben haben und wie dieser Fall bewertet wird, glaube ich, dass es immer noch ein riesiges Thema ist, wie gerade Männer Einvernehmlichkeit bewerten und sich denken na ja, wenn sie nicht nein sagt, dann wird es schon passen."

Shelby Lynn hofft, dass sich mehr mutmaßliche Betroffene trauen, öffentlich ihre Stimme zu erheben - auch wenn es belastend ist.

O-Ton Shelby Lynn: "Vielleicht in ein, zwei Jahren werde ich mich davon erholt haben. Aber ich denke, ein bisschen wird immer bleiben. Ich kann lernen, besser damit umzugehen."

Ein Film von: Elena Kuch, Isabel Schneider, Sebastian Pittelkow, Nadja Mitzkat, Daniel Drepper

Kamera und Drohne: Erasmus de Grande, Yalcin Öztürk, Martin Kobold, Peter Peiker, Andrea Rumpler, René Thiermann

Schnitt: Frederik Merten

Redaktion: Volkmar Kabisch

Abmoderation Anja Reschke: "Tja, ist das Recht oder Unrecht? Dabei geht es eigentlich nicht um Till Lindemann, sondern um den Umgang mit Machtmissbrauch. Denn ob jetzt Regisseur, prominenter Schauspieler, Chefredakteur oder eben Rockstar - dahinter steckt immer die Frage: Welches Verhalten zwischen mächtigeren, also in einer überlegenen Position befindlichen Männern gegenüber Frauen finden wir in Ordnung - und welches nicht? Das ist keine juristische, sondern eine gesellschaftliche Frage. Die heute eben auch anders beantwortet werden kann als früher. Unter Panorama.de finden sie mehr Hintergründe zu diesem und anderen Fällen von Machtmissbrauch."

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 21.03.2024 | 21:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop