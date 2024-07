Stand: 08.05.2014 13:57 Uhr Die Kalte Progression in Bildern

Prof. Wolfgang Wiegard hat für Panorama die Mehrbelastung durch die Kalte Progression zwischen 2010 und 2015 ausgerechnet - für unterschiedliche Einkommen.

Prof. Wolfgang Wiegard war von 2001 bis 2011 Mitglied (Vorsitzender 2002 bis 2005) des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("die fünf Wirtschaftsweisen"). Prof. Wiegard orientierte sich bei seinen Berechnungen an der Methodik der Berechnungen des Sachverständigenrates zur Kalten Progression.



Diese wurden im Jahresgutachten 2013/2014 wie folgt beschrieben: "Um gleichwertige Realeinkommen zu bestimmen, wird ein bestimmtes Nominaleinkommen mit der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes fort- oder zurückgeschrieben. Anschließend kann diese Reihe der Nominaleinkommen, die identische Realeinkommen widerspiegeln, dem jeweils in diesem Jahr gültigen Tarif unterworfen werden. Die Mehrbelastungen können dann in Prozent des Nettoeinkommens oder in absoluten Beträgen je Person angegeben werden."



Die bei uns dargestellten Zahlen sind die absoluten Beträge pro Person. Das Sonderkapitel des Jahresgutachtens des Sachverständigenrates 2013/2014 "Mehrbelastungen durch die Kalte Progression" finden Sie hier.

