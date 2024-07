Sendedatum: 20.06.2013 22:00 Uhr Terrorverdacht: Deutscher schildert Folter im Jemen von Volkmar Kabisch & Jan Liebold

Frank Motos aus Schleswig-Holstein war monatelang im Jemen als Terrorverdächtiger inhaftiert. Dort wurde er Zeuge, wie Mitgefangene gefoltert wurden: "Es hat Blut gegeben. Es wurde geschrien, Leute wurden mit Handschellen aufgehängt, dass die Schultern ausgekegelt sind." Motos selbst ist wieder frei, denn ihm konnte nichts nachgewiesen werden. Den deutschen Sicherheitsbehörden ist Frank Motos ein Rätsel. Ist er ein unschuldiges Opfer oder hat er Kontakte zum Terrornetzwerk Al Kaida? Oder hat er möglicherweise nach Kontakten gesucht? In jedem Fall hat er sich für jeminitische und amerikanische Sicherheitskräfte verdächtig gemacht.

Psychisch gefoltert

Frank Motos hat eine deutsche Mutter und einen US-amerikanischen Vater. Der Deutsch-Amerikaner ist im holsteinischen Heide aufgewachsen. Vor ein paar Jahren konvertiert er dann zum Islam. Er reist in den Nahen Osten, nach Bahrain, nach Saudi-Arabien - und im vergangenen Jahr in den Jemen - zum Studium, so erzählt er es zumindest.

In einer Gegend, die als Al-Kaida-Gebiet gilt, verhaften ihn vermummte Spezialkräfte einer Antiterroreinheit. Per Flugzeug wird er in die jemenitische Hauptstadt Sana'a überführt und dort in das berüchtigte Terrorgefängnis "Aman Siasi" gebracht. Über dreieinhalb Monate wird er in dem Gefängnis als Terrorverdächtiger festgehalten - weitgehend ohne juristischen Beistand. Bevor er im Gefängnis saß, habe er nie mit Al Kaida zu tun gehabt, sagt Motos.

"Aman Siasi" wird vom Inlandsgeheimdienst Political Security Office geführt und untersteht keiner Aufsicht. Motos selbst berichtet, er sei psychisch gefoltert worden. Er sitzt im Kellerbereich des Gefängnisses über einen Monat in einer fensterlosen Isolationszelle: "Der Raum war wirklich so lang und so breit wie ich. Und es war 24 Stunden am Tag Licht an", sagt Motos. Schlafstörungen und Orientierungslosigkeit sind die Folgen.

Deutsche Botschaft hatte Kenntnis von Motos Inhaftierung

Menschenrechtsorganisationen bezeichnen diese Art von Gefangenenbehandlung als Folter. "Das widerspricht ganz klar internationalen Rechtsvorschriften", sagt Letta Tayler von Human Rights Watch. Mehrfach wird Frank Motos von amerikanischen FBI-Agenten vernommen. Auch sie fragen ihn immer wieder, ob er Kontakte zum Terrornetzwerk Al Kaida hat. Das FBI will sich auf Anfrage von Panorama nicht zu dem Fall äußern.

Auch die deutsche Botschaft in Sana'a und das Auswärtige Amt in Berlin haben Kenntnis von der Inhaftierung von Frank Motos. Kontakt nehmen sie nicht zu ihm auf. Erst zweieinhalb Monate nach der Festnahme besucht ihn ein deutscher Konsularbeamter. Die menschenrechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion "Die Linke", Annette Groth, kritisiert: "Als deutscher Staatsbürger habe ich Anspruch auf konsularische Betreuung. Und das ist hier viel zu spät passiert."

Das Auswärtige Amt in Berlin teilt diese Auffassung nicht. Man habe sich "wiederholt und mit allem Nachdruck um konsularischen Zugang" zu Motos bemüht, teilt das Ministerium mit. Mitte Januar 2013 wird Frank Motos aus dem Terrorgefängnis entlassen. Mittlerweile ist er zurück in Schleswig-Holstein.

