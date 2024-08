Sendedatum: 22.08.2013 21:45 Uhr Reaktionen von Lehrern

Nur selten äußern sich Lehrer kritisch in der Öffentlichkeit zur offensichtlichen Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit im Bildungswesen. Doch unser Film hat eine Flut von Kommentaren nach sich gezogen, denn viele haben offenbar das Bedürfnis sich zu äußern - anonym oder unter vollem Namen.

Die Stimmen der Lehrer

Ich bin ausgebildeter Berufsschullehrer und arbeite seit zwei 2 Jahren an einer Integrierten Sekundarschule in Berlin, weil wir am OSZ zu wenige Schüler / zu viele Lehrer (rein statistisch gesehen natürlich!) hatten. Auf die Integration von 'benachteilgten' SchülerINNEn und auf die Altersgruppe "Pubertät" wurde ich in keiner Weise vorbereitet. Ich finde - bei aller Freude an der Arbeit mit manchen netten und fitten SchülerINNEn - die Zustände bzgl. Leistungswillen und -fähigkeit, völliger Respektlosigkeit eines Teils der Schülerschaft, Hektik des Schulalltags und Anforderungen an der Grenze der Qualifikation und der Belastbarkeit, wie sie im Film gezeigt wurden, sind völlig zutreffend. Großes Lob an die Autorinnen - der Film war lange überfällig!

Supervision, kleinere Klassen,eine Vertetungsreserve, mehr sonderpädagogisches Personal, weniger Stunden Unterricht und mehr Fortbildung sind dringend nötig!

Stephan Berger, Berlin

