Gewerkschaftsmitglieder verdienen mehr: unsolidarisch oder gerecht?

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,



aufgrund der ja nun wirklichen zahlreichen Stellungnahmen zu unserem Film, möchte ich hier kurz auf die wesentliche Vorwürfe eingehen:



1. Selbstverständlich ist es uns bekannt, dass Gewerkschaften Tarifverträge zunächst einmal nur für ihre Mitglieder aushandeln und die nicht organisierten Mitarbeiter davon profitieren, dass die Unternehmer die Tarife für alle übernehmen. Die Problematik dieser Trittbrettfahrer - Mentalität wurde im ersten Teil des Beitrags ja auch dargestellt:

Zitat aus dem Film:

Die AWO ist nicht das einzige Beispiel, bei dem Ver.di ihre Mitglieder mit sogenannten Differenzierungsklauseln besser stellt.

In Zeiten schlechter Mitgliederzahlen setzen die Gewerkschaften vermehrt auf solche Extras, um neue Kollegen zu gewinnen. Und sie machen es wohl auch aus Ärger über die sogenannten "Trittbrettfahrer", die von der Arbeit der Gewerkschaft profitieren.

O-Ton Detlef Hensche, ehemaliger IG-Medien-Chef: "Das Ärgernis, dass Nicht-Gewerkschaftsmitglieder partizipieren an dem, was die anderen oftmals auch kampfweise durchsetzen, das Ärgernis ist tief verwurzelt in den Gewerkschaften."



2. Wir bestreiten in dem Film nicht, dass Bonusleistungen in einem gewissen Rahmen ihre Berechtigung haben. Was wir kritisch diskutieren, sind lediglich die Besserstellungen von Gewerkschaftsmitgliedern bei Sanierungstarifverträgen,wo alle gleichermaßen von Arbeitslosigkeit bedroht sind und Gewerkschaftsmitglieder mehr Abfindung oder mehr in der Auffanggesellschaft bekommen als die anderen.

Bei NSN hat die IG Metall im übrigen den Sanierungstarifvertrag für alle Mitarbeiter verhandelt, weil der IG-Metall geführte Betriebsrat darauf verzichtet hat, einen Sozialplan zu machen und dies der IG Metall quasi übertragen hat.



3. Man kann doch nicht bestreiten, dass auch innerhalb der Gewerkschaften diese Bonusleistungen durchaus kritisch diskutiert werden. Detlef Hensche, früher Vorsitzender der IG Medien, der in unserem Beitrag ja auch zu Wort kommt, hat zum Beispiel in dem Interview mit Panorama mehrfach darauf hin gewiesen, dass Bonusleistungen zu den Idealen und dem gesellschaftspolitischen Anspruch der Gewerkschaften in einem gewissen Widerspruch stehen.

Abschließend möchte ich auf einen der letzten Sätze in diesem Film verweisen: "Die Gewerkschaften müssen sich fragen: Wann sind Bonusregelungen ein berechtigter Anreiz zum Gewerkschaftsbeitritt, wann ein unanständiges Machtinstrument..." - es muss doch erlaubt sein, diese Frage zu stellen!



Mit herzlichen Grüßen

Ben Bolz, Panorama