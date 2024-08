Stand: 10.05.2012 17:46 Uhr Selbstmord: Ein Hamburger durfte nicht Deutscher sein von Maryam Bonakdar

In den Zeitungen war es nur eine Randnotiz: Am 20. Januar 2010 nahm sich ein 23-jähriger Mann namens Wadim K. in Hamburg das Leben. Er schmiss sich vor einen Zug der S-Bahn Linie 3. Das Ende einer vielleicht vermeidbaren Tragödie: Wadim war als Sechsjähriger mit seinen Eltern von Lettland nach Hamburg gekommen - als Flüchtling.

VIDEO: Selbstmord: Ein Hamburger durfte nicht Deutscher sein (7 Min)

Da der Asylantrag abgelehnt wurde, war die Familie seitdem nur geduldet. Und doch wuchs Wadim auf wie ein ganz normaler Deutscher: Er ging zur Schule, war gut integriert und hatte eine Freundin.

Dennoch veranlasste die Ausländerbehörde im Jahr 2005 seine Abschiebung in das für ihn vollkommen fremde Riga - allein, ohne seine Eltern. Jahre später zerbricht er daran. Panorama über die tragische Geschichte des Wadim K., der Carsten Rau und Hauke Wendler in einem herausragenden Dokumentarfilm nachgegangen sind.

