Stand: 18.08.2011 08:08 Uhr Überschuldung: Jetzt wird es teuer

Milliarden verglühen an der Börse, das Vermögen des Westens verdampft. Und die Regierungen in Europa und den USA: am Rand der Kreditwürdigkeit. Jetzt verlangen die Kapitalgeber höhere Zinsen für unsere vielen Schulden. Aus einst sorglos angehäuften Schulden werden plötzlich reale Bedrohungen. In Deutschland beteuern Politiker seit den 70er Jahren, weniger Schulden machen zu wollen.

VIDEO: Überschuldung: Jetzt wird es teuer (7 Min)

Am Ende der Amtszeit stehen dann meist eine neue Rekordverschuldung - und leichtfertige Verstöße gegen Schuldengrenzen, die das Verhältnis zwischen wirtschaftlicher Leistung und Neuverschuldung aus der Bahn geworfen haben. Was bleibt, sind Ausreden, die sich nach Jahren der Schuldenmentalität erschreckend vertraut anhören.

Panorama über die Geschichte des Schuldenmachens.

