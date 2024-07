Stand: 17.01.2011 12:30 Uhr Schulchaos: Groteske Kleinstaaterei zu Lasten der Schüler

Wer in Deutschland mit schulpflichtigen Kindern das Bundesland wechselt, erlebt einen Albtraum: Jedes Land kocht sein eigenes Schul-Süppchen. Eine unübersichtliche Zahl von Schultypen und Lernplänen bringen Eltern, Schüler und Lehrer zur Verzweiflung. Kinder müssen bei einem Umzug trotz guter Noten ein ganzes Jahr wiederholen - nur weil mit der Fremdsprache je nach Bundesland in unterschiedlichen Schuljahren begonnen wird.

VIDEO: Schulchaos: Groteske Kleinstaaterei zu Lasten der Schüler (9 Min)

Dieses Chaos lassen wir uns etwas kosten: Experten schätzen, dass in der 16fachen Doppelstruktur Millionen verschwinden. Der Grund: Die Schulpolitik ist der letzte Sandkasten der Landespolitiker. Den Spaß, an immer neuen Reformen zu buddeln, wollen sie sich nicht nehmen lassen. Und die Kultusministerkonferenz, das Gremium, das für Absprachen sorgen soll, versagt seit Jahren. Panorama über abstruse Kleinstaaterei in der Bildungspolitik.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 20.01.2011 | 21:45 Uhr