Millionengrab Privatunis

In Bruchsal in Baden-Württemberg hatte man einen großen Traum: eine Privatuni mitten in der Provinz - die "International University in Germany". Und das ließ sich der Staat etwas kosten: Frei nach dem Motto "nicht kleckern, sondern klotzen" wurde die Privatuni mit 20 Millionen Euro großzügig subventioniert. Leider umsonst - 2009 ging die International University pleite.

Bruchsal ist nicht die einzige Kommune, die Geld in eine private Universität steckte, um damit den Standort zu stärken und der eigenen Kommune Renommee zu verschaffen. Doch leider geht das häufig schief, weil in der Provinz offenbar kaum jemand studieren möchte.

Panorama über größenwahnsinnige Kommunen und das Millionengrab Privatuniversitäten.

