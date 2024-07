Stand: 29.09.2011 18:00 Uhr Ahnungslose Abgeordnete: Rettungsschirm? "Irgendwie teuer..."

Nicht nur für Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) war es die wichtigste parlamentarische Entscheidung dieser Legislaturperiode - die Abstimmung über die Aufstockung des so genannten europäischen Rettungsschirms. Eine Sternstunde der Volksvertretung, ein großer Tag für die Abgeordneten.

VIDEO: Ahnungslose Abgeordnete: Rettungsschirm? "Irgendwie teuer..." (3 Min)

Monatelang hatten sie in den Ausschüssen beraten - um heute frei von Fraktionszwängen namentlich abstimmen zu können, nach bestem Wissen und Gewissen. Der Bedeutung des Tages angemessen waren die Parlamentarier so gut vorbereitet wie selten im Bundestag zusammengekommen - sollte man zumindest meinen. Doch wusste tatsächlich alle, wofür oder wogegen sie ihre Stimmkarte in die Urnen steckten?

Panorama hat sich umgehört.

