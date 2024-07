Sendedatum: 18.02.2010 21:45 Uhr Die Liberalen und die Dekadenz: Aufstand der Besserverdienenden

Mit markigen Sprüchen versucht FDP-Chef Westerwelle sich in den letzten Wochen zu profilieren. So warnte er kürzlich vor "Geistigem Sozialismus" und "spätrömischer Dekadenz" in Deutschland. Doch was hält die FDP-Basis eigentlich von den Äußerungen ihres Chefs? Und was sagen Hartz-IV-Empfänger? Panorama hat sich umgehört.

VIDEO: Die Liberalen und die Dekadenz (2 Min)

