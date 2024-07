Sendedatum: 15.10.2009 21:45 Uhr Kranke Kinder: Politiker streichen Unterricht

Kinder haben ein Recht auf Schule und Unterricht, das ist in Deutschland klar geregelt. Dieses Recht gilt auch dann, wenn Kinder schwer erkranken und über längere Zeit keine Schule besuchen können. Ihnen steht Unterricht im Krankenhaus zu.

Doch genau hier wird jetzt gespart. In einigen Bundesländern ist der Krankenhausunterricht mittlerweile auf eine Schulstunde am Tag gekürzt. Verständlich, dass Kinder und Jugendliche, die über Monate in der Klinik bleiben, so den Anschluss an ihre normalen Klasse verlieren - und als Folge das gesamte Schuljahr wiederholen müssen.

VIDEO: Kranke Kinder: Politiker streichen Unterricht (7 Min)

Die Deutung der vorgeschriebenen "angemessenen Beschulung" ist offenbar dehnbar. Während Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen Unterricht von fünf bis sechs Stunden am Tag anbieten, bewerten die Kultusministerien in Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen eine Schulstunde am Tag als ausreichend. Panorama über die Unterrichtsmisere kranker Kinder.

