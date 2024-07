Sendedatum: 07.04.2009 21:00 Uhr Die Sendung vom 07. April 2009

Die Akte Lara - tragischer Tod eines Babys

Der Fall hat in ganz Norddeutschland für Bestürzung gesorgt. Wieder ist ein unterernährtes Baby gestorben, die neun Monate alte Lara wog bei ihrem Tod nur 4,8 Kilogramm. Bislang will niemand Verantwortung übernehmen. Es gibt nur Fragen. Hat sich die Betreuerin nicht ausreichend um die Familie gekümmert? Hat das Jugendamt zu wenig Nachfragen gestellt? Warum war das Baby nicht bei allen Vorsorgeterminen? Und haben die Familie und die Nachbarn die Not des Kindes einfach übersehen? Reporterin Anke Hunold zeichnet detailliert die Spuren der Tragödie nach und besucht alle Beteiligten. Erstmals konnte mit ihr auch eine Journalistin die Wohnung begehen, in der sich die Tragödie ereignete.

Schuld und Sühne in der Finanzkrise - auf der Suche nach reuigen Bankern

Die Finanzkrise erschüttert die Welt und keiner übernimmt Verantwortung. Im Gegenteil: Vorstände, die Milliarden verbrannt haben, kassieren Boni und Abfindungen. Banker, die Kunden hoch riskante Papiere angedreht haben, dürfen weiter ihren Bankgeschäften nachgehen. Reporterin Anja Reschke ist auf einer Recherchereise mit einer einfachen Frage: Wer entschuldigt sich für seinen Anteil am Finanzdesaster? Die Kameras begleiten Anja Reschke dabei, wie sie auf Pressekonferenzen, auf dem Börsenparkett, auf dem Frankfurter Opernball oder in Finanzinstituten nach einem reuigen Banker sucht.

Schwere Waffen, große Kaliber - Aufrüstung im Schützenverein

Deutschland ist überflutet von Schusswaffen, geschätzte zehn Millionen sind ganz legal im Umlauf. Wer etwa im Schützenverein ist und seine Eignung nachweisen kann, darf Waffen erwerben. Viele Sportschützen wollen lediglich ihre Vereinstradition pflegen und schießen mit eher harmlosen Luftgewehren. Doch unter dem Deckmantel des Sports und in den Verbänden tummeln sich häufig auch Waffennarren. Ganz legal hantieren sie mit Großkaliberrevolvern, halbautomatischen Militärpistolen und nachgebauten Sturmgewehren. Und der Markt bedient bereitwillig die Nachfrage nach kraftstrotzenden Waffen. Die Reporter Christine Adelhardt und Jörg Hilpert auf einer Reise durch ein Land unter Waffen.

