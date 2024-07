Sendedatum: 24.01.2008 21:45 Uhr Fliegen ohne Flüssigkeiten - Absurde Anti-Terror-Gesetze an Flughäfen

Vor einem Jahr hat die EU-Kommission neue Kontrollen für Europas Flughäfen beschlossen: Flüssiges muss in Tüten, maximal ein Liter darf mit an Bord. Seitdem gibt es beim Sicherheits-Check das immer gleiche Theater: Es geht um Wasserflaschen, Parfüm, Shampoos oder das Nutella-Glas. Das meiste landet im Müllcontainer. Zwischen sechs und sieben Tonnen Flüssigkeiten werden jeden Tag an deutschen Flughäfen weggeworfen. Der geschätzte Warenwert: rund zwei Millionen Euro jede Woche.

VIDEO: Terrorgesetze an Flughäfen (7 Min)

Inzwischen zweifeln immer mehr Politiker und Passagiere am Sinn dieser Anti-Terror-Vorschrift. Und das EU-Parlament fordert, das Flüssigkeitsverbot zu überprüfen. Denn ein Sicherheitsgewinn sei bislang nicht ersichtlich.

Panorama über eine fragwürdige Anti-Terror-Maßnahme.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 24.01.2008 | 21:45 Uhr