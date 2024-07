Sendedatum: 28.08.2008 21:45 Uhr Berichtigung: Versenkte Milliarden – sinnlose Subventionen für die Binnenschifffahrt im Osten

In unserem Beitrag berichteten wir über den Hafen in Halle an der Saale, in dessen Ausbau 30 Millionen Euro gesteckt wurden, obwohl keine großen Schiffe kommen. Ein Grund dafür ist die nur begrenzte Schiffbarkeit der Elbe im Mündungsbereich der Saale, ein weiterer die noch schlechtere Befahrbarkeit der Saale von der Mündung bis Halle.

Hierfür soll nun ein Kanal gebaut werden - für knapp 100 Millionen Euro. Im Zusammenhang mit dem Kanal ist uns aber leider ein Fehler unterlaufen: Der Kanal umfährt nicht eine Staustufe, sondern er ersetzt diese. Dafür möchte sich die Redaktion hiermit entschuldigen!

